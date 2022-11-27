Faizin tek haneye inmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir sonraki hedef için talimat geldi - Son Dakika
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Faizin tek haneye inmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir sonraki hedef için talimat geldi

27.11.2022 11:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faizi tek haneye indirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir sonraki hedef için kurmaylarına talimat verdi. Erdoğan'ın ekonomi kurmayları önümüzdeki ocak ve şubat aylarına düşük enflasyonla girilmesi için uğraşacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020'den bu yana ilk kez faizi tek haneye indirdi. Karar metninde TCMB, mevcut politika faizinin yeterli düzeyde olduğunu, faiz indirim döngüsünün bitirilmesine karar verildiğini belirtti.

KOLLAR YENİ TALİMAT İÇİN SIVANDI

Merkez Bankası'nın faizi tek haneye indirmesinin ardından sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatına geldi. Ekonomi kurmaylarına kesin olarak direktif veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ocak ve şubat ayları içerisinde enflasyonda düşüş yaşanması için tüm çalışmaların yapılmasını istediği belirtildi.

Faiz tek haneye indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sonraki hedef için talimat verdi

"SIRA ENFLASYONA GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada da konuyu bir kez daha dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizde tek haneliye indik mi, indik. Hadi bakalım şimdi bunu neyle izah edeceksiniz? Ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. İşte 'Enflasyon şöyle böyle...' Merak etmeyin o da inecek. Bizim için önce faizdi ve faizi bu noktada tek haneye indirdik. Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum, diyorum ki 'Bak hep size söyledim, gelin başta kamu bankaları olmak üzere size, ama dikkat, yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Ve yatırım kredisiyle hedefimiz nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi sokacağız. Durmak yok, yola devam bu kadar" dedi.

BAKAN NEBATİ DE OCAK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Nebati, enflasyonda yeni yılın ilk aylarıyla birlikte düşüş görüleceğini dile getirmişti.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Faizin tek haneye inmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir sonraki hedef için talimat geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faizin tek haneye inmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir sonraki hedef için talimat geldi - Son Dakika
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