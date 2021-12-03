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Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum! - Son Dakika

Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!

03.12.2021 14:19
Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!

Dolar/TL, gün ortasında 13,89 ile bir rekor daha kırdı. Kurların zirveyi görmesinin ardından Merkez Bankası'ndan döviz piyasalarına bir müdahale daha geldi. Merkez Bankası'nın müdahale sonrasında dolar/TL'de düşüş yüzde 3'ü görse de kaybın yarısı dakikalar içerisinde geri alındı.

Güne sakin başlayan döviz kurları gün ortasına doğru yeniden yükselişe geçti. Tarihi zirvelerini güncelleyen kurlara TCMB'den müdahale geldi. Doğrudan satış yöntemiyle yapılan müdahale sonrası kurlar yüzde 3,5 civarı değer kaybetti. Ancak müdahelnin etkisi kısa sürdü.

Sabah saatlerinde 13,65-13,70 bandında değerlenen dolar/TL, 13,89 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise 15,70'e dayandı.

Müdahalenin artından 13,45'e kadar çekilen dolar/TL, yeniden 13,60'ın üzerine çıktı.

DOLAR'DA SON DURUM?

Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!

EURO'DA SON DURUM?

Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!

STERLİN'DE SON DURUM?

Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!

BITCOIN'DE SON DURUM?

Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!
Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!

dolar, Döviz, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum! - Son Dakika
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