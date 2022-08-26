Merkez Bankası'nın geçen haftaki sürpriz faiz indirimi sonrası dolar kuru 18 TL'nin üzerine çıkmıştı. Haftaya 18,11 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, tüm hafta yükselişine devam etti. Kur, gün içinde 18,19 seviyesini de gördü. Euro da 18,18 TL'den başladığı haftayı 18,31 TL'den tamamladı.

Elazığ Osb Müdürü Suat Öztürk: 'merkez Bankası Faizi Yüzde 13'e Düşürdü Ama Piyasadaki Faizler Yüzde 32-40 Arasında. Bu Yüzde 13 Kime Uygulanıyor?'

Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar 18,18 Tl, Euro 18,31 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika

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