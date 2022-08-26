Dolar 18,18 Tl, Euro 18,31 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika
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Dolar 18,18 Tl, Euro 18,31 TL'den Haftayı Kapattı

26.08.2022 17:13

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 13’e indirmesinin ardından döviz kurları yükselişini sürdürüyor. Dolar 18,18 TL’den, euro da 18,31 TL’den haftayı kapattı.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 13'e indirmesinin ardından döviz kurları yükselişini sürdürüyor. Dolar 18,18 TL'den, euro da 18,31 TL'den haftayı kapattı.

Merkez Bankası'nın geçen haftaki sürpriz faiz indirimi sonrası dolar kuru 18 TL'nin üzerine çıkmıştı. Haftaya 18,11 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, tüm hafta yükselişine devam etti. Kur, gün içinde 18,19 seviyesini de gördü. Euro da 18,18 TL'den başladığı haftayı 18,31 TL'den tamamladı.

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Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 18,18 Tl, Euro 18,31 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar 18,18 Tl, Euro 18,31 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika
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