Merkez Bankası'nın rezervleri 2.775 milyon dolar arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri 2.775 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Mayıs ile biten haftada toplam rezervlerinin 2.775 milyon dolar artarak 126.855 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Brüt döviz rezervleri ise 4.181 milyon dolar artışla 69.148 milyon dolara çıktı. Ancak altın rezervleri 1.406 milyon dolar azalarak 57.707 milyon dolara geriledi.

09.05.2024 15:22
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Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 775 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artarak 64 milyar 967 milyon dolardan 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 3 Mayıs haftasında 1 milyar 406 milyon dolar azalarak 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın rezervleri 2.775 milyon dolar arttı - Son Dakika

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