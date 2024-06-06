Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Mayıs ile biten haftada toplam rezervlerinin 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artarken, altın rezervleri ise 264 milyon dolar arttı.

06.06.2024 14:45
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Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 406 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artarak 82 milyar 765 milyon dolardan 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 31 Mayıs haftasında 264 milyon dolar artarak 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar arttı - Son Dakika
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