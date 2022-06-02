Merkez Bankası rezervleri 103 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri 103 milyar dolar oldu

02.06.2022 14:44
Merkez Bankası rezervleri 103 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar artarak 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar artarak 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 274 milyon dolar artışla 61 milyar 285 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Mayıs'ta 60 milyar 11 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar yükselerek 40 milyar 250 milyon dolardan 41 milyar 611 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar artarak 100 milyar 261 milyon dolardan 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
28.10.202139.67984.105123.463
26.11.202139.12287.024126.146
31.12.202138.48972.564111.052
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
01.04.202242.10466.857108.961
08.04.202242.19567.718109.913
15.04.202243.26069.037112.297
22.04.202242.82066.096108.916
29.04.202241.46765.398106.865
06.05.202241.64166.019107.659
13.05.202240.74361.198101.941
20.05.202240.25060.011100.261
27.05.202241.61161.285102.897

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 103 milyar dolar oldu - Son Dakika


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