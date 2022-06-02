Merkez Bankası rezervleri 103 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar artarak 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 274 milyon dolar artışla 61 milyar 285 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Mayıs'ta 60 milyar 11 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar yükselerek 40 milyar 250 milyon dolardan 41 milyar 611 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar artarak 100 milyar 261 milyon dolardan 102 milyar 897 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 29.01.2021 42.169 53.367 95.536 26.02.2021 40.719 54.495 95.214 26.03.2021 39.746 50.894 90.640 30.04.2021 40.936 46.915 87.851 28.05.2021 43.884 48.721 92.605 25.06.2021 40.918 59.240 100.158 30.07.2021 41.592 64.128 105.721 27.08.2021 40.308 77.956 118.265 24.09.2021 39.205 82.840 122.044 28.10.2021 39.679 84.105 123.463 26.11.2021 39.122 87.024 126.146 31.12.2021 38.489 72.564 111.052 28.01.2022 38.577 71.636 110.214 25.02.2022 42.944 70.200 113.144 25.03.2022 42.399 65.638 108.037 01.04.2022 42.104 66.857 108.961 08.04.2022 42.195 67.718 109.913 15.04.2022 43.260 69.037 112.297 22.04.2022 42.820 66.096 108.916 29.04.2022 41.467 65.398 106.865 06.05.2022 41.641 66.019 107.659 13.05.2022 40.743 61.198 101.941 20.05.2022 40.250 60.011 100.261 27.05.2022 41.611 61.285 102.897