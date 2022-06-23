Merkez Bankası rezervleri 101 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri 101 milyar dolar oldu

23.06.2022 14:48
Merkez Bankası rezervleri 101 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 17 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 485 milyon dolar azalarak 101 milyar 28 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 17 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 485 milyon dolar azalarak 101 milyar 28 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 339 milyon dolar azalarak 59 milyar 449 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Haziran'da 60 milyar 788 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 145 milyon dolar düşüşle 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 485 milyon dolar azalarak 102 milyar 513 milyon dolardan 101 milyar 28 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
28.10.202139.67984.105123.463
26.11.202139.12287.024126.146
31.12.202138.48972.564111.052
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
03.06.202241.28061.460102.741
10.06.202241.72560.788102.513
17.06.202241.58059.449101.028

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 101 milyar dolar oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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