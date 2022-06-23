Merkez Bankası rezervleri 101 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 17 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 485 milyon dolar azalarak 101 milyar 28 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 339 milyon dolar azalarak 59 milyar 449 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Haziran'da 60 milyar 788 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 145 milyon dolar düşüşle 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 485 milyon dolar azalarak 102 milyar 513 milyon dolardan 101 milyar 28 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 29.01.2021 42.169 53.367 95.536 26.02.2021 40.719 54.495 95.214 26.03.2021 39.746 50.894 90.640 30.04.2021 40.936 46.915 87.851 28.05.2021 43.884 48.721 92.605 25.06.2021 40.918 59.240 100.158 30.07.2021 41.592 64.128 105.721 27.08.2021 40.308 77.956 118.265 24.09.2021 39.205 82.840 122.044 28.10.2021 39.679 84.105 123.463 26.11.2021 39.122 87.024 126.146 31.12.2021 38.489 72.564 111.052 28.01.2022 38.577 71.636 110.214 25.02.2022 42.944 70.200 113.144 25.03.2022 42.399 65.638 108.037 29.04.2022 41.467 65.398 106.865 27.05.2022 41.611 61.285 102.897 03.06.2022 41.280 61.460 102.741 10.06.2022 41.725 60.788 102.513 17.06.2022 41.580 59.449 101.028