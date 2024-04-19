Merkez Bankası'nın nisan ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi'nde dolar ve enflasyon tahmini duyuruldu. Açıklanan verilerde 12 ay sonrası enflasyon ve dolar beklentilerinde önceki ankete göre rakamlarda düşüş görüldü.
Dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak gerçekleşti.
Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 oldu.
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,82 iken, bu anket döneminde yüzde 51,43 oldu. Cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.
Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşirken GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.
Son Dakika › Ekonomi › İşte yıl sonu görülecek dolar kuru! Merkez Bankası açıkladı - Son Dakika
Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası arasında Kapıdağ Turizmini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Oluşturulan Kapıdağ Turizm Geliştirme Komisyonu, bölge turizminin gelişmesi ve tanıtımı için yapılması gerekenleri, ana sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplantılar düzenleyecek. Ayrıca, Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan işletmelerin daha uzun sürelerde hizmet verebilmeleri için turizm sezon süresinin arttırılması için çalışmalar yapılacak.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yapısal reformların ekonomiye güç katacağını belirterek, vergileme, sanayinin rekabetçi dönüşümü, üretken finansman sistemi ve yatırım ortamının güçlendirilmesi gibi reformların önemine vurgu yaptı. Avdagiç ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e karşı yürürlüğe koyduğu ihracat kısıtlamasını desteklediğini belirtti.
Ödemiş Ticaret Borsası Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda düzenlenen fuara yaklaşık 150 firma katıldı. Kaymakam Fatih Aksoy, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaparak, fuarın bölgenin tarım potansiyelini göstereceğini belirtti. Fuar, 21 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetimi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde seçilen belediye başkanlarına tebrik ziyaretinde bulundu. ETSO Yönetimi, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ı makamlarında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünlerle marka olarak dünya liderliğine oynayabilecek durumda olduğunu belirtti. Hazır giyim ve tekstil sektöründe yaşanan düşüşe rağmen Avrupalı sektör temsilcilerinin Türkiye'ye yeniden 'yeşil ışık' yakması, sektöre umut verdi. Çevikel, Türkiye'nin artık ucuz değil, katma değeri yüksek marka üretmesi gerektiğini vurguladı ve Türk tekstil sektörünün dönüm noktasında olduğunu ifade etti.
Kütahya'nın Eskiyüreğil ve Eynegazi köylerinde yürütülen 'Sözleşmeli Nohut Üretimini Yaygınlaştırma' projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli nohut tohumları dağıtılmaya başlandı. Proje kapsamında toplamda 43 üreticiye bin 30 dekar alanda 12 bin 875 kilogram nohut tohumu ve tamamı hibe olan 52 litre Fungusit ilacı temin edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, nohut ekimi esnasında üreticilere bilgiler vererek sorunlar ve çözümleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzüm bağlarında rekolte kaybına yol açan 'Salkım güvesi' zararlısına karşı 'Japon Tuzağı' adı verilen feromon tel ve kapsül uygulama zamanının başladığını üreticilere hatırlattı. Üreticilere devlet desteği de sağlanmaktadır.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yapısal reformların ekonomiye güç katacağını belirtti. Avdagiç, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, hükümetin Ekonomik Programı'nın uygulanmasını istediklerini söyledi. Ayrıca, kamunun tasarruf yapması gerektiğini ve İsrail'e karşı yürürlüğe konulan ihracat kısıtlamasını desteklediklerini ifade etti.
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