Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı

Merkez Bankası, döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası 8 yıl aradan sonra piyasaya üst üste iki kez müdahalede bulundu. Doğrudan dolar satışı yapan Merkez, her iki hamleye ilişkin "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." açıklamasında bulundu.

İLK MÜDAHALEDE 1 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Merkez Bankası, ilk müdahaleyi doların 14 TL'yi aşması sonrası 1 Aralık Çarşamba günü yaptı. Ne kadar dolar satıldığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, kaynaklar rakamın 1 milyar dolar olduğunu öne sürdü. Dolar, ilk müdahalede 13,80'den 12,40'lara kadar gerilese de düşüş kalıcı olmadı, kur kısa süre içinde tekrar 13 liranın üzerine çıktı.

2 GÜN SONRA İKİNCİ MÜDAHALE

Merkez Bankası, doların bir kez daha 14 TL sınırına dayanmasıyla ikinci müdahalesini 3 Aralık Cuma günü yaptı. Müdahale öncesi 13,87 seviyesinde bulunan kur, 13,57'lere kadar gerilese de düşüş yine kalıcı olmadı. Bir saat içinde kur tekrar 13,80 sınırlarına kadar yükseldi.

İKİNCİ MÜDAHALEDE 300 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

İlk müdahalede 1 milyar dolar sattığı belirtilen Merkez'in ikinci müdahalede ise daha az miktarda satış yaptığı ortaya çıktı. Merkez'in son müdahalesinde 300 milyon dolarlık sınırlı bir satış yaptığı tahmin ediliyor.

SON MÜDAHALE OCAK 2014'TE OLMUŞTU

Merkez Bankası son olarak doğrudan satım yönünde döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı.