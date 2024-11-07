Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Kasım ile biten haftada 221 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Kasım ile biten haftada 221 milyon dolar artarak 159 milyar 619 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 499 milyon dolar azalarak 93 milyar 504 milyon dolardan 93 milyar 5 milyon dolara indi.
Altın rezervleri ise 1 Kasım haftasında 720 milyon dolar artarak 65 milyar 894 milyon dolardan 66 milyar 614 milyon dolara yükseldi.
Döviz rezervi ise 93 milyar 504 milyon dolardan 93 milyar dolara düştü.
Son Dakika › Ekonomi › Tüm rekorlar geride kaldı! Merkez'in rezervlerinde tarihi rakam - Son Dakika
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