Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı - Son Dakika
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Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı

20.07.2022 14:59
Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 291 milyon dolar azalarak 98 milyar 651 milyon dolar oldu. Son duruma göre brüt rezervler 58 milyar 867 milyon dolar, altın rezervleri de 39 milyar 784 milyon dolar seviyesine geldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

MERKEZ BANKASI 'NIN BRÜT REZERVLERİ

Buna göre, 8 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 922 milyon dolar azalarak 58 milyar 867 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 1 Temmuz'da 59 milyar 789 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERV DURUMU

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 370 milyon dolar azalışla 41 milyar 154 milyon dolardan 39 milyar 784 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 291 milyon dolar azalarak 100 milyar 942 milyon dolardan 98 milyar 651 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
03.06.202241.28061.460102.741
10.06.202241.72560.788102.513
17.06.202241.58059.449101.028
24.06.202241.59460.342101.936
01.07.202241.15459.789100.942
08.07.202239.78458.86798.651
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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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