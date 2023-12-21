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Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 44,1 milyar dolar artarak 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

21.12.2023 - 14:35,
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 890 MİLYON DOLAR ARTTI

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 890 milyon dolar artışla 95 milyar 399 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 8 Aralık'ta 94 milyar 509 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 265 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 265 milyon dolar artarak 46 milyar 864 milyon dolardan 47 milyar 129 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 142,5 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar yükselişle 141 milyar 374 milyon dolardan 142 milyar 528 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

REZERVLER MAYIS SONUNDAN BU YANA 44 MİLYAR DOLAR ARTTI

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 15 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 44 milyar 70 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 44,8'e karşılık geldi.

Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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