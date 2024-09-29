Merkez Bankası TOBB Toplantısında

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ekibi TOBB Yönetim Kurulu toplantımıza katıldı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu. Reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik, önerilerimizi ilettik" ifadelerini kullandı. - ANKARA