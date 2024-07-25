Merkez Bankası toplam rezervleri 114 milyon dolar arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 114 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Temmuz ile biten haftada toplam rezervlerin 114 milyon dolar arttığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri 350 milyon dolar artarken, altın rezervleri ise 237 milyon dolar azaldı.

25.07.2024 14:42
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Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Temmuz ile biten haftada 114 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Temmuz ile biten haftada 114 milyon dolar artarak 153 milyar 910 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 350 milyon dolar artarak 94 milyar 345 milyon dolardan 94 milyar 695 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 19 Temmuz haftasında 237 milyon dolar azalarak 59 milyar 451 milyon dolardan 59 milyar 214 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası toplam rezervleri 114 milyon dolar arttı - Son Dakika

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