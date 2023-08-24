Merkez\'in faiz kararıyla Türkiye\'nin kredi risk primi son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

Hafize Gaye Erkan yönetimindeki Merkez Bankası, seçim sonrası üst üste üçüncü kez faiz artırdı. Haziranda faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkaran Merkez, temmuzda ise faizi yüzde 17,5'e çekmişti. Bugün ise piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir artışa giden Merkez Bankası yönetimi, faizi 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı. Bu gelişme sonrası Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan liderliğindeki yeni ekonomi yönetiminin 3 aylık süreçte attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Ekonomide rasyonel politikalara dönülmesinin etkileri kısa sürede etkisini göstermeye başladı.
Temmuz ayında 400 puanın altına gerileyen Türkiye'nin kredi risk primi, Merkez'in faiz artışı sonrası 20 baz puan daha gerileyerek 394 baz puana indi. Böylece Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.
Geçtiğimiz günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir hamle yapmıştı. Moody's, Türk bankacılık sistemi için görünümü negatiften durağana çevirmişti.
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