Merkez'in faiz kararıyla Türkiye'nin kredi risk primi son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika

Merkez'in faiz kararıyla Türkiye'nin kredi risk primi son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

Merkez\'in faiz kararıyla Türkiye\'nin kredi risk primi son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi
Son Güncelleme: 24.08.2023 17:17

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan liderliğindeki yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 25'e çıkarmasıyla son dönemde düşüşe geçen Türkiye'nin kredi risk primi 20 baz puan daha gerileyerek 394 baz puana indi. Böylece kredi risk priminde son 2 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Hafize Gaye Erkan yönetimindeki Merkez Bankası, seçim sonrası üst üste üçüncü kez faiz artırdı. Haziranda faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkaran Merkez, temmuzda ise faizi yüzde 17,5'e çekmişti. Bugün ise piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir artışa giden Merkez Bankası yönetimi, faizi 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı. Bu gelişme sonrası Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ATILAN ADIMLAR MEYVELERİNİ VERİYOR

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan liderliğindeki yeni ekonomi yönetiminin 3 aylık süreçte attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Ekonomide rasyonel politikalara dönülmesinin etkileri kısa sürede etkisini göstermeye başladı.

TÜRKİYE'NİN KREDİ RİSK PRİMİ 394 BAZ PUANA İNDİ

Temmuz ayında 400 puanın altına gerileyen Türkiye'nin kredi risk primi, Merkez'in faiz artışı sonrası 20 baz puan daha gerileyerek 394 baz puana indi. Böylece Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

MOODY'S TÜRK BANKALARININ GÖRÜNÜMÜNÜ YÜKSELTMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir hamle yapmıştı. Moody's, Türk bankacılık sistemi için görünümü negatiften durağana çevirmişti.

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez'in faiz kararıyla Türkiye'nin kredi risk primi son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez'in faiz kararıyla Türkiye'nin kredi risk primi son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
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