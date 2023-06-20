Merkez'in kararı öncesi MHP lideri Bahçeli'den çok konuşulacak "faiz" yorumu - Son Dakika
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Merkez'in kararı öncesi MHP lideri Bahçeli'den çok konuşulacak "faiz" yorumu

20.06.2023 11:12

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın 22 Haziran Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, partisinin grup toplantısına çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den konuya ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. Bahçeli, "MHP'nin faize bakışı değişmemiştir. Faiz artışı üretim çarkına çomak sokan politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik refahı için kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın 22 Haziran Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, MHP'nin faize bakışının değişmediğinin altını çizdi.

"FAİZ ARTIŞI ÜRETİM ÇARKINA ÇOMAK SOKMAKTIR"

Kulislerde konuşulan faiz artırımı iddialarına değinen Bahçeli, "Son günlerde politika faizini yükseltme beklentisini artırmak için iç ve dış lobilerin aktif olduğu görülmektedir. MHP'nin faize bakışı değişmemiştir. Faiz artışı üretim çarkına çomak sokan politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik refahı için kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır" ifadelerini kullandı.

"HAYAT PAHALILIĞI PEK ÇOK ÜLKEYİ TESİRİ ALTINA ALMIŞTIR"

Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti; "Dünya genelindeki ekonomik sorunlar hepimizin malumudur. Hayat pahalılığı pek çok ülkeyi tesiri altına almıştır. Dikkatinizi çekmek isterim ki dünyadaki trendin aksine Türkiye ekonomisi 11 çeyrektir büyümektedir. Ekonomik adalet, ekonomik güvenlik taviz verilmemesi gereken kurallar olmalıdır. Gelirlerin artışı için 3 seçenek vardır.

"YENİ KABİNENİN KARARLILIĞINA GÜVENİYORUZ"

Hedeflenen büyümeyi sağlama, fiyat istikrarı sağlama. Ekonomik adalet taviz verilmemesi gereken ilke olmamalıdır. Alım gücünü istikrar içinde tutmak ekonomi yönetiminin sorumluluğudur. MHP yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvenmektedir."

YORUMLAR (8)
  • Necati Sarıdağ: Eskisi farklı kişiler miydi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali Durmaz: ne diyordu süleyman soylu: - ohhhhh Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • eyup yamak: Nas nerede kaldı. Faizin azı da haramdır çoğu da haramdır. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Merkez Bankası, Devlet Bahçeli, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez'in kararı öncesi MHP lideri Bahçeli'den çok konuşulacak 'faiz' yorumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez'in kararı öncesi MHP lideri Bahçeli'den çok konuşulacak "faiz" yorumu - Son Dakika
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