Merkezefendi Belediyesi Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Projesini Hayata Geçiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Projesini Hayata Geçiriyor

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın seçim vaatlerinden birisi olan elektrikli araçlar için 'Şarj İstasyonları' projesi hayata geçiyor. Proje, belediye meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

10.06.2024 22:14
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın seçim vaatlerinden birisi olan elektrikli araçlar için 'Şarj İstasyonları' projesi hayata geçiyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı Merkezefendi Belediye Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Başkan Doğan'ın vaat ettiği 60+1 projelerinin arasında yer alan elektrikli araçlar için 'Şarj İstasyonları' projesi için harekete geçildi. Başkan Doğan, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bünyesinde bulanan bütçe içi işletmenin faaliyet alanına elektrikli araç şarj istasyonu ve güneş enerjisi panelleri gibi eklemeleri yapılması için belediye meclisi gündemine konuyu getirdi. Gerçekleştirilen meclis toplantısında gündeme getirilen konu oy birliğiyle kabul edildi.

Elektrikli araçları hızlı bir şekilde şarj etme kapasitesine sahip, farklı elektrikli araç türlerine uygun şarj bağlantı noktaları olan ve akıllı şebeke entegrasyonu ve ödeme/abonelik sistemlerine sahip olacak.

"Çevre dostu bir belediyeyiz"

Merkezefendi'ye her zaman yenilikçi bir anlayış ile hizmet ettiklerini ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Özellikle elektrikli araç kullanan hemşehrilerimizden şarj istasyonu konusunda yoğun bir talep var. Hem geçen dönem hem de bu dönem elektrikli araç şarj istasyonları projelerimizin arasındaydı. Hemşehrilerimize faydalı olabilmek ve şehrin önünü açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi ki de en önemlisi de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilirliğine, hava ve gürültü kirliliğinin azaltılmak için önemli adımlar atıyoruz. Merkezefendi Belediyesi çevre dostu bir belediye olmaya devam ediyor" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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