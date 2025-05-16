Merkezefendi Belediyesi'nden Kadın Üreticilere Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi'nden Kadın Üreticilere Destek

Merkezefendi Belediyesi\'nden Kadın Üreticilere Destek

Merkezefendi Belediyesi, 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' kapsamında dördüncü kez kadın üreticilere küçükbaş hayvan ve yem desteği sağladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, mevcut hayvanları satın almak yerine kendi ürettikleri kuzuları hibe ederek hayvansal üretimi desteklediklerini duyurdu.

16.05.2025 10:33  Güncelleme: 10:35
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Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda dördüncü kez küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulundu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Artık koyunlarımızı satın almıyoruz. Kendi ürettiğimiz kuzuları hibe ederek belediye bütçemizden harcama yapmadan hayvansal üretimi destekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin üretime ve üreticiye destekleri devam ediyor. 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda gerçekleştirilen '5 Koyun 1 Koç ve 8 Aylık Yem Desteği' projesinin dördüncüsü gerçekleştirildi. Eskihisar Mahallesi'ndeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda düzenlenen kura çekimi programında Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa, Aşağışamlı ve Eskihisar Mahallelerindeki 25 kadın üreticiye, toplam 125 koyun ve 25 koç ile 8 aylık yem ve yonca desteği sağlandı.

Toplamda 121 kadın üreticiye 726 küçükbaş hayvan hibe edildi

Geçmiş yıllarda hibe olarak temin edilen koyunların kuzulamasıyla birlikte, kendi üretim döngüsünü kuran Merkezefendi Belediyesi, artık koyun alımı yapmadan, tamamen kendi ürettiği kuzularla döngüsünü sürdürüyor. Bu proje ile yerel ekonomiye destek sağlanırken, sürdürülebilir hayvancılık da gelişiyor. Merkezefendi Belediyesi, bugüne kadar toplamda 121 kadın üreticiye 726 küçükbaş hayvan desteğinde bulundu.

"Yerel üreticilerimize yıllık 10 milyon TL katkıda bulunuyoruz"

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren Kırsal Kalkınma Eylem Planımız çerçevesinde hem tarım üreticilerimizin hem de hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin her daim yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Denizlimizde ve Merkezefendimizde büyük bir yankı uyandıran ve küçük çocuklarımızın gönlüne dokunan Halk Süt projemizi gerçekleştirdik. Halk Süt dağıtımı ile bizler de yerel üreticilerimize destek oluyoruz. Bugün itibariyle yerel üreticilerimizden aylık ortalama 40 ton süt alarak üreticilerimize yıllık 10 milyon TL katkıda bulunuyoruz. Şu ana kadar da toplamda yaklaşık 2 milyon litre Halk Süt'ü 2-5 yaş arasındaki çocuklarımızla buluşturduk. Herkes üretsin, eksin, diksin ve biçsin istiyoruz" diye konuştu.

"Hem üreticiyi hem tüketiciyi düşünüyoruz"

Kadın üreticilere destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Doğan, "İster küçükbaş isterse de büyükbaş olsun şu anda Merkezefendi'de hayvancılık yapan üreticilerimize 350 ton yem desteği verdik. Açtığımız Halk Et Mağazası ile hemşehrilerimizi uygun et ile buluşturmanın yanı sıra üreticimizi de desteklemek istiyoruz. Üreticilerimiz küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışını yaparken güvende ve ekonomik kaygı olmadan yapsın istiyoruz. Bu sayede hem üreticilerimize katkı sağlıyoruz hem de hemşehrilerimizin ucuz, güvenli ve doğru gıdaya ulaşmasını istiyoruz. 3 yılda 96 kadın üreticimizi destekledik ve bugün de 8 mahallemizden 25 kadın üreticimize küçükbaş hayvan desteği sağladık" dedi.

"Merkezefendi'de büyük bir hamle gerçekleştiriyor"

Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, "Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a yaptığı 5 koyun ve 1 koç desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Her davet edildiğimizde heyecan ve büyük bir şevkle buraya geliyoruz. Başkanımız Şeniz Doğan, hem sosyal belediyeciliği hem de tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle Merkezefendi'de büyük bir hamle gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirilerek kadın üreticilere, hayvanları ve yemleri teslim edildi. Programa Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Suat Arslan, Denizli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baha Yanarca, meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkezefendi Belediyesi'nden Kadın Üreticilere Destek - Son Dakika

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