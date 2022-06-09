Merkezefendi'de üreten kadınlar bir araya gelecek - Son Dakika
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Merkezefendi'de üreten kadınlar bir araya gelecek

09.06.2022 12:35
Merkezefendi'de üreten kadınlar bir araya gelecek

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi, El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali'ni ikinci kez düzenliyor.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi, El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali'ni ikinci kez düzenliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kadın emeğiyle renklenen keyifli bir festival daha bizleri bekliyor. Tüm hemşerilerimizi festivalimize bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevesinde kendi imkanları ile ürettikleri ürünlerini tüketici ile buluşturma konusunda sıkıntı yaşayan kadınlara destek olmak amacıyla, Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz yılın sonunda ilk kez düzenlenen El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali, ikinci kez gerçekleştirilecek. Festival, 17 Haziran Cuma günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde başlayacak ve 19 Haziran Pazar günü sona erecek. Festival çerçevesinde üç gün boyunca konser, tiyatro, söyleşi ve çeşitli etkinlikler de olacak. 250 standın kurulacağı festivale başvurular, Merkezefendi Kültür Merkezi'ne şahsen yapılacak.

"Kadınlara her zaman destek olacağız"

Her alanda üreten bir Merkezefendi için çalıştıklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadınlara her zaman destek olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi. Başkan Doğan, "Geçtiğimiz yılın sonunda 160 katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivalimizi, yoğun ilgi ve talepleriniz dolayısıyla 17-18-19 Haziran tarihlerinde 250 katılımcıyla ikinci kez düzenliyoruz. Kadın emeği ve girişimciliğiyle değer bulan stantlarımızın kurulacağı bu üç günde konser, tiyatro, söyleşi ve çeşitli etkinliklerle bir arada olacağız. Festivalimize katılmak isteyen ilimiz genelinden üretici ve girişimci kadınlarımız, başvurularını Merkezefendi Kültür Merkezi'nden yapabilecekler. Kadın emeğiyle renklenen keyifli bir festival daha bizleri bekliyor. 17-18-19 Haziran'da Merkezefendi Kültür Merkezinde bir arada olmak dileğiyle, tüm hemşerilerimizi festivalimize bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi'de üreten kadınlar bir araya gelecek
Merkezefendi'de üreten kadınlar bir araya gelecek
Merkezefendi'de üreten kadınlar bir araya gelecek
Merkezefendi'de üreten kadınlar bir araya gelecek
Merkezefendi'de üreten kadınlar bir araya gelecek

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkezefendi'de üreten kadınlar bir araya gelecek - Son Dakika

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