Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin birinci taksit ödemeleri devam ediyor

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri'nin birinci taksiti için ödemeleri devam ediyor. Ödemeler 1 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edecek. Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası Veznesi, Merkezefendi Kültür Merkezi Veznesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Veznesi'nde bulunan veznelerden ve Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi. Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binasında bulunan vezneler 23 Mayıs Cumartesi, 24 Mayıs Pazar ve 25 Mayıs Pazartesi günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Merkezefendi Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin birinci taksitinin ödenmesi hususunda uyarıda bulundu. Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, 1 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar emlak ve çevre temizlik vergilerinin birinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile veznelerimize, nakit veya kredi kartıyla ödeyebileceklerdir. Vatandaşlarımız, birinci taksitlerini Merkezefendi Belediyesi'nin web sayfasından kredi kartı veya banka kartı ile belediyeye uğramadan da ödemelerini gerçekleştirebilecek. - DENİZLİ