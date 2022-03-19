Merkezefendi'den Ramazan ayına özel olan proje devam ediyor - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi tarafından 2020 ve 2021 yıllarında Ramazan ayına özel uygulanan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile destek olunan 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi, bu yıl da Ramazan ayında gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi'nin önemli sosyal projelerinden biri olan iyilik hareketinde restoranlar, ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar ulaştırılması noktasında hizmet verecek. Merkezefendi Belediyesince iki sene önce başlatılan iyilik hareketi kapsamında 2020 yılında 18 bin 126, 2021 yılında 31 bin 535 olmak üzere toplamda 49 bin 661 ihtiyaç sahibine sıcak iftar yemeği ulaştırıldı. Merkezefendi El Ele iyilik hareketinde faaliyet göstermek isteyen esnaf ve harekete destek olmak isteyen hayırseverler belediyenin resmi internet adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

"Tüm hayırsever hemşerilerimizi iyilik hareketimize destek olmaya davet ediyorum"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ihtiyaç sahibi vatandaşların ve esnafın her zaman yanında olduklarını söyledi. İyilik hareketine desteklerin artarak devam ettiğini belirten Başkan Doğan, "Önceki iki Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Merkezefendi'de iyilik dayanışmayla büyüyecek. Merkezefendi El ele iyilik hareketimizi yine hemşehrilerimizin destekleriyle gerçekleştireceğiz. Bu Ramazanda da hayırseverlerimizin iyilik hareketimize yapacağı destekler, sıcak iftar yemeği olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaşacak. Desteklerin, ilçemizde faaliyet gösteren ve sistemimiz üzerinden kaydını yaptıran restoranların mutfaklarında hazırlanacak. Böylelikle ekonomik anlamda zor günler yaşayan esnaflarımıza bir nefes olacak. İki yıldır Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhunu hemşehrilerimizin destekleriyle yüreklere işledik. Bu yıl da iyiliği hep beraber büyüteceğiz. Birlikte, çok daha fazla ihtiyaç sahibi hemşehrimizin sofralarına sıcak iftar yemeklerini ulaştıracağız. Merkezefendi'de hep iyilik kazandı, bu Ramazanda da iyilik kazanacak. Tüm hayırsever hemşehrilerimizi iyilik hareketimize destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ