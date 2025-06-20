Merkezi Borç Stoku 11 Trilyon 64,4 Milyar Lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 11 trilyon 64,4 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 11 trilyon 64,4 milyar lira oldu.

Borç stokunun 5 trilyon 13,6 milyar liralık kısmı Türk lirası, 6 trilyon 50,8 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.