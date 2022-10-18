Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı - Son Dakika
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Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı

18.10.2022 15:39
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde saklanan pay senetleri değerinin 4,16 trilyon liraya ulaşmasıyla toplam menkul kıymetlerin değeri de 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde saklanan pay senetleri değerinin 4,16 trilyon liraya ulaşmasıyla toplam menkul kıymetlerin değeri de 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı.

MKK'nin Veri Analiz Platformu tarafından yayımlanan verilere göre, bugün itibarıyla MKK nezdinde saklanan menkul kıymetlerin değeri 5,13 trilyon lira ile rekor seviyeye çıktı.

Söz konusu yükselişte, pay senetlerinin değerinin 4,16 trilyon liraya ulaşması etkili oldu.

MKK nezdinde saklanan diğer menkul kıymetlere bakıldığında, toplam rakamın 230,91 milyar lirasını devlet iç borçlanma senedi, 549,69 milyar lirasını yatırım fonu, 182,6 milyar lirasını özel sektör borçlanma aracı ve 938,93 milyon lirasını yapılandırılmış ürünler oluşturdu.

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Kaynak: AA

Vap, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı - Son Dakika
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