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Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 6 Trilyon 722,5 Milyar Lira - Son Dakika
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Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 6 Trilyon 722,5 Milyar Lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stokunu açıkladı. Brüt borç stoku, 6 trilyon 722,5 milyar lira olarak belirlendi. Bu tutarın 2 trilyon 408,7 milyar lirası Türk lirası, 4 trilyon 313,8 milyar lirası ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 6 Trilyon 722,5 Milyar Lira
22.01.2024 - 18:17,
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Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 6 trilyon 722,5 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 6 trilyon 722,5 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 408,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 313,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA
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