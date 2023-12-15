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Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi - Son Dakika
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Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kasım ayına ilişkin bütçe dengesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçesi geçtiğimiz ay 76,5 milyar TL fazla verdi.

15.12.2023 - 11:12,  Güncelleme: 11:46
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Kasım ayı bütçe gerçekleşmle verilerini yayımladı. Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 671,2 milyar TL, bütçe gelirleri 746,8 milyar TL oldu. Böylece geçtiğimiz ay merkezi yönetim bütçesi 76,6 milyar TL fazla vermiş oldu.

Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Kasım ayında 108 milyar 305 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Kasım ayında 75 milyar 627 milyon TL fazla vermiştir. 2022 yılı Kasım ayında 132 milyar 708 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Kasım ayında 170 milyar 235 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

KASIMDA BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 180 ARTTI

Merkezi yönetim bütçe giderleri Kasım ayı itibarıyla 671 milyar 183 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 94 milyar 608 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 576 milyar 575 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon TL ödenekten Kasım ayında 671 milyar 183 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 239 milyar 429 milyon TL harcama yapılmıştır.

Kasım ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 180,3 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 8,5 iken 2023 yılında yüzde 12 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168,1 oranında artarak 576 milyar 575 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 8,6 iken 2023 yılında yüzde 11,7 olmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 114 ARTTI

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım ayı itibarıyla 746 milyar 810 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 668 milyar 493 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 66 milyar 857 milyon TL olmuştur.

2022 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri 347 milyar 734 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 114,8 oranında artarak 746 milyar 810 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Kasım ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 13,6 iken 2023 yılında yüzde 15,1 olmuştur.

VERGİ GELİRİ TAHSİLATI YÜZDE 114 ARTTI

2023 yılı Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114,3 oranında artarak 668 milyar 493 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 14,3 iken 2023 yılında yüzde 15,7 olmuştur.

11 AYLIK AÇIK 532 MİLYAR LİRA

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 5 trilyon 193 milyar TL, bütçe gelirleri 4 trilyon 660,5 milyar TL ve bütçe açığı 532,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 4 trilyon 560,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 99,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. "

Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi - Son Dakika


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