Mersin, Afrika pazarında büyüyor - Son Dakika
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Mersin, Afrika pazarında büyüyor

29.03.2022 15:08
Mersin, Afrika pazarında büyüyor

Vural Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, 2022 yılı Ocak ayında Mersin'den Afrika'ya yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78'lik bir artış ile 48 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Mersin, Afrika pazarında büyüyor" dedi.

Vural Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, 2022 yılı Ocak ayında Mersin'den Afrika'ya yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78'lik bir artış ile 48 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Mersin, Afrika pazarında büyüyor" dedi.

MTSO Aylık Göstergeler Raporu'nu değerlendiren Ümit Vural, "Mersin'in ihracatında yüzde 43'lük payı ile Asya ülkeleri ilk sırada yer aldı. Mersin'den Asya'ya yapılan ihracat 162 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, ihracat rakamlarında en hızlı yükselişi 48 milyon dolar ve yüzde 78'lik büyüme payı ile Afrika ülkeleri sergiledi" diye konuştu.

Yılın ilk ayında Mersin'den 152 ülkeye ihracat yapıldığını kaydeden Vural, "Bu büyüme hızı Mersin açısından büyük önem taşıyor. Özellikle son yıllarda Mersinli yatırımcı Afrika pazarında daha büyük bir paya sahip olmaya devam ediyor. Afrika'da pazar payımızın bu kadar hızlı bir yükseliş göstermesi, Mersin açısından iyi değerlendirilmeli. Gerekirse Afrika'ya özel çalışmalar ile ihracat rakamlarının daha da yukarıya çekilmesi sağlanmalı. Bir yıl öncenin aynı ayına göre yüzde 78 olarak gerçekleşen artış rakamlarının nedeni araştırılarak, gerekirse şirket yöneticileri ile birebir temaslar sağlanarak bu pazarda daha fazla söz sahibi olunabilmesi için şirketlerin dış ticaret departmanları ile özel çalışmalar yapılmalı ve Afrika'daki fuarlar çok iyi takip edilmeli. Mersin'den birçok firma Afrika pazarına özel çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar kent geneline yayıldığı takdirde ihracat rakamlarımız daha da artacaktır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Ümit Vural, İhracat, Afrika, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin, Afrika pazarında büyüyor - Son Dakika


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