 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nden Kadın Emeği Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nden Kadın Emeği Sergisi

Mersin Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nde kursiyer kadınların el emeği ile ortaya çıkardıkları ürünler, kentin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde kurulan sergide beğeniye sunuldu. Sergide, renkli kıyafetler, çantalar, el işi oyuncaklar ve takı tasarımları gibi birçok ürün yer aldı. Sergiden elde edilecek gelir, kursiyer kadınlara ulaştırılacak.

Mersin Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri\'nden Kadın Emeği Sergisi
28.12.2023 - 16:31,
Abone Ol

Mersin Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nde kursiyer kadınların el emeği ile ortaya çıkardıkları ürünler, kentin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde kurulan sergide beğeniye sunuldu.

Kent merkezinin en işlek noktalarından birinde hizmete açılan 'Kadın Emeği Diyarını' oluşturarak kadınların hizmetine sunan Akdeniz Belediyesi, üreten ve katma değer oluşturan kadınlar için hizmetlerine devam ettiği belirtildi. Bir alışveriş merkezinde kurulan ve 2 gün sürecek olan sergide, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nde kurs ve eğitim alan yüzlerce kursiyer kadının el emeği ile ürettiklerini ürünler satışa sunuldu. Ürünler arasında renkli kıyafet ve çantalar, biçki, dikiş-nakış ve oyma işleri, el işi ve örme oyuncaklar, takı tasarım ve aksesuar ürünleri yer alırken, kurs öğretmenlerinin gerçekleştirdiği satışlardan elde edilecek olan gelir, kursiyer kadınlara ulaştırılacak.

"Üreten kadınlara destek için buradayız"

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Özgürlük Mahallesi Kültür ve Sanat Evi öğretmenlerinden Gizem Baz, "Akdenizli kadınlarımızın yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünlerimizi sergilemek için buradayız. Yüzlerce kursiyerimizin ürettiği binlerce ürün burada sergileniyor. Kadınlarımızın hazırladığı ürünlerin satışını yaparak, hem onlara destek olmak hem de kazanç elde etmelerini sağlamak için buradayız" dedi.

Mezitli'de Viranşehir'de ikamet ettiğini ve sergiyi beğeniyle gezdiğini ifade eden vatandaşlardan Asiye Ersen ise "Akdenizli kursiyer kadınların el emeği göz nuru ürünlerini çok beğendim. Harika ürünler, hepsinin emeğine sağlık. Hepsine teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar. Bizler de burada alışveriş yapmayı çok seviyoruz, her gün öğlen arası buradayız. Kadınlarımızı da sonsuz destekliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Akdeniz, Mersin, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nden Kadın Emeği Sergisi - Son Dakika


16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57
Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56
Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45
Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:14:52. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nden Kadın Emeği Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement