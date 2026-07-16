Mersin Bakliyat Üssü Olabilir

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) koordinasyonunda Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan bakliyat sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret etti. Görüşmede küresel gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve uluslararası iş birliği konuları ele alınırken, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in üretim gücü ve lojistik altyapısıyla FAO'nun bölgesel gıda tedarik ve dağıtım üssü olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

FAO koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyarette, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi İdris Üstemel, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan gelen bakliyat sektörü temsilcilerini ağırladı. Toplantıda küresel iklim değişikliğinin gıda arzı üzerindeki etkileri değerlendirilirken, bakliyatın sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği açısından taşıdığı stratejik önem üzerinde duruldu. İklim değişikliğine dayanıklı ürünler arasında gösterilen bakliyatın üretiminin artırılması ve güçlü lojistik ağlarıyla dünya pazarlarına ulaştırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Görüşmede, Mersin'in bakliyat sektöründeki bilgi birikimi, gelişmiş işleme sanayisi ve lojistik altyapısıyla yalnızca Türkiye için değil, bölge ülkeleri açısından da önemli bir merkez konumunda bulunduğu ifade edildi. Kentin, özellikle Türk Cumhuriyetlerine üretim, ticaret ve teknoloji alanlarında danışmanlık yapabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

"Mersin küresel gıda tedarikinde stratejik rol üstlenebilir"

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, bakliyatın dünyayı besleyen temel ürün gruplarından biri olduğunu belirterek, küresel iklim değişikliğinin oluşturacağı gıda arzı sorunlarının çözümünde bakliyat üretiminin kritik rol oynayacağını ifade etti.

Mersin'in üretim, işleme ve lojistik alanındaki avantajlarına dikkat çeken Çakır, "Bakliyatı doğru üretim, doğru pazarlama ve doğru lojistikle uygun maliyetlerle dünya pazarlarına ulaştırmak büyük önem taşıyor. Mersin, sahip olduğu limanları ile kara, hava ve demir yolu bağlantıları sayesinde FAO'nun bölgesel gıda tedarik ve dağıtım üssü olabilecek en güçlü merkezlerden biridir. Olası küresel ve bölgesel kriz dönemlerinde bu altyapısıyla önemli bir gıda sevkiyat merkezi olarak görev üstlenebilir" dedi.

FAO'nun küresel iklim değişikliğini öncelikli gündem maddeleri arasında tutmasını önemsediklerini kaydeden Çakır, başta Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere gıda üretiminde öne çıkan ülkelerin gelecek 30-40 yılı kapsayacak uzun vadeli üretim planlamalarını bugünden hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Türk Cumhuriyetlerinden iş birliği mesajı

FAO yetkilileri ile heyette yer alan sektör temsilcileri ise Mersin'in bakliyat alanındaki deneyim ve uzmanlığının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Katılımcılar, bakliyat ticaretinde sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla Türk Cumhuriyetleri ile Mersinli firmalar arasında ticari iş birliklerinin geliştirilmesini istediklerini dile getirdi. Heyet üyeleri ayrıca, kendi ülkelerindeki üretimin uluslararası pazar standartlarına ulaşabilmesi için Mersin'in teknolojik altyapısı, tohum ıslahı, işleme teknolojileri ve sektörel bilgi birikiminden yararlanmak istediklerini belirterek, Mersinli iş insanlarını teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı amacıyla ülkelerine davet etti. - MERSİN