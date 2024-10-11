Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Sektörlere Yönelik Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Sektörlere Yönelik Çalışmalara Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Sektörlere Yönelik Çalışmalara Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, istihdam fırsatlarını artırmak için turizm, lojistik, otomotiv ve imalat gibi sektörlerde firma ziyaretleri gerçekleştiriyor. Amaç, sektörlerin eğitim ve personel ihtiyaçlarını belirleyerek etkili çözümler üretmek.

11.10.2024 11:48  Güncelleme: 11:49
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, sektörel ihtiyaçları tespit ederek, bu ihtiyaçlara uygun programları hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Bu doğrultuda Kariyer Merkezi uzmanları, sektörlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve hizmet planlamalarını en doğru şekilde yapmak amacıyla, geniş kapsamlı sektör ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ziyaretler kapsamında ilk aşamada Mersin'in istihdam açısından öne çıkan turizm, lojistik, otomotiv ve imalat sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler gerçekleştiriliyor. Ziyaretlerin ana hedefi; sektörün mevcut personel ve eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, bu alanlarda etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmek. 2024 döneminde yüz yüze gerçekleştirilen firma ziyaret sayısı 100'ü geçti. Böylece, iş arayan vatandaşların ve gençlerin istihdam olanaklarını artırmak ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin sağlanması amaçlanıyor.

"Sektörlerle iş birliğine önem veriyor ve iş dünyasını geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, sektörel iş birliklerini geliştirmek ve kurumsal projeleri daha geniş kitlelere ulaştırmak adına önemli adımlar attıklarını belirterek, "Mersin'in öne çıkan sektörlerini temsil eden firmalarla yapılan görüşmelerde, ihtiyaç duyulan meslekler, adaylarda aranan nitelikler ve çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitim modülleri gibi unsurları belirlemeye çalışıyoruz. Hem mikro hem de sektörel çözümler üretmek adına sektörle iş birliğine önem veriyor ve iş dünyasını geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'Sektörlerin geleceği zirveleri' devam ediyor

Kariyer Merkezinin 2024 projeleri arasında devam eden 'Sektörlerin geleceği zirveleri' ile ulusal ve uluslararası birçok marka ile profesyonel yöneticiyi sektörlerle buluşturarak iş dünyasını geleceğe hazırladıklarını belirten Özada, bugüne kadar zirvelerde 'turizm, lojistik, sanat, teknoloji, perakende' sektörlerini içerlediklerini, bundan sonraki süreçte de 'otomotiv, eğitim, sağlık, imalat' gibi sektörleri içerleyecek planlama yaptıklarını söyledi.

Sürdürülebilir istihdam için yenilikçi yaklaşımlar

Kariyer Merkezi olarak yaşanan dijital dönüşümün etkilerini izleyerek, gençleri ve iş arayanları desteklemeyi sürdürecek projeleri hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Özada, özellikle sektör ziyaretlerinde edindikleri deneyimleri ve ihtiyaçları 'Dijital çağda iş arama becerileri eğitimleri' ile adaylara aktardıklarını belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Turizm, mersin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Sektörlere Yönelik Çalışmalara Başladı - Son Dakika

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