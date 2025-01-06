Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Üreticilere Sulama Desteği

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde üreticilere 606 metrelik sulama borusu desteği sağladı. Proje tamamlandığında yaklaşık 3 bin 500 dönüm arazi daha verimli şekilde sulanırken, üretici de elektrik maliyetlerinden tasarruf sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinin, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirdiği tarım destekleri, kırsalda üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Küçük ve orta ölçekli üretim yapan binlerce çiftçi ve üreticiye ulaşan Büyükşehir Belediyesi, fide, fidan, makine ve ekipman, sulama borusu gibi destekler ile çiftçinin mali yükünü azaltırken, tarımda üretimin devamlılığını sağlıyor.

Adını, bulunduğu bölgedeki zengin yeraltı su kaynağından alan Pınarbaşı Mahallesi'nde susuzluk problemi baş gösterince, üreticiler arazilerini sulayabilmek için su motorları kullanmaya başladı. Elektrik ücretleri ile baş edemeyen üreticinin imdadına yetişen Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde üreticilerin sulama sorunlarının çözülmesi adına, 606 metrelik sulama borusu desteği sağladı. 1846 metrelik sulama projesinin birinci etabını tamamlayan ekipler, gerekli kontrollerin ve incelemelerin yapılması için saha çalışması gerçekleştirdi. Proje tamamlandığında yaklaşık 400 çiftçinin, 3 bin 500 dönüm arazisi daha verimli bir şekilde sulanırken, üretici elektrik maliyetlerinden tasarruf sağlayacak.

"Araziler daha verimli şekilde sulanacak"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Harita Teknikeri Mahmut Kapar, Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı sulama projesi kapsamında Pınarbaşı Mahallesi'nde 1. etap çalışmaları kapsamında 606 metrelik sulama borusu desteğinde bulunduklarını kaydetti. Destek sonrası gerekli kontrol ve incelemelerin yapılması amacıyla saha çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Kapar, "Söz konusu sulama projesi 1846 metre uzunluğa sahip bir güzergah. İlk etapta Pınarbaşı Sulama Kooperatifi'ne 606 metre sulama borusu desteği gerçekleştirilerek, projenin ilk etabı tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla araziler daha verimli şekilde sulanacak" dedi.

"Suya cazibe ile ulaşacağız"

Mahalle Muhtarı Murat Ergen de kendi imkanları ile sağladıkları sulama borularının ekonomik ömrünü tamamladığı için yenisine ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, "Suyun içinde susuzluk çeken tek köy biziz. İki pınarımız var, ama suyu ancak elektrikli su pompası kullanarak çıkartmamız gerekiyor. Bu destek sayesinde suya cazibe ile ulaşacağız. Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği bu proje ile susuzluğumuzu gidereceğiz" diye konuştu.

Sulama Kooperatifi Başkanı Ayhan Yıldız ise Pınarbaşı'nın su kaynakları bakımından zengin bir mahalle olduğunu, ancak üreticilerin elektrikli su motorları kullanarak arazilerini suladıklarını belirtti. Bunun da oldukça maliyetli olduğundan ifade eden Yıldız, "Sağlanan destek sayesinde üretici suya cazibe ile kavuşacak ve arazilerinden artık daha çok verim alabilecek" dedi.

Narenciye üreticisi Mehmet Ali Yıldız da sulama ile ilgili yaşadığı sıkıntıyı anlatarak, pompa veya dinamo ile bahçesini suladığında saatine 400 ile 600 lira arasında para ödediğini kaydetti. Bunun da hem maliyeti, hem de ürün verimini olumsuz etkilediğini vurgulayan Yıldız, "Sağlanan destek sayesinde, artık gönül rahatlığıyla bahçemizi sulayabileceğiz. Hem ürünlerin verimi, hem de kazancımız artacak" diye konuştu. - MERSİN