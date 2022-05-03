Mersin'de 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunda 717 bin 560 dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunda 717 bin 560 dekar tarım arazisi sulanacak

03.05.2022 23:04
Mersin'de 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunda 717 bin 560 dekar tarım arazisi sulanacak

MERSİN (İHA) – Mersin'de sulama sezonu 1 Nisan'da başladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de sulama sezonu 1 Nisan'da başladı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu sezonda Mersin'de 717 bin 560 dekar tarız arazisinin sulanacağını belirterek, "Mersin'de yapılacak sulu tarım ile ekonomiye 6 milyar 261 milyon 503 bin TL katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, DSİ'nin, su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması amacıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade etti. 2022'nin, DSİ'nin sulama yatırımlarında hamle yılı olacağını vurgulayan Yıldız, "Bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımızı hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı getiriyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz ekonomisine 6 milyar 261 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Bu çerçevede Mersin'de 1 Nisan tarihinde başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 717 bin 560 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan Yıldız, "Mersin'de 717 bin 560 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 6 milyar 261 milyon 503 bin TL katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon diliyoruz" dedi. - MERSİN

Mersin'de 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunda 717 bin 560 dekar tarım arazisi sulanacak
Mersin'de 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunda 717 bin 560 dekar tarım arazisi sulanacak
Mersin'de 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunda 717 bin 560 dekar tarım arazisi sulanacak
Mersin'de 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunda 717 bin 560 dekar tarım arazisi sulanacak
Mersin'de 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunda 717 bin 560 dekar tarım arazisi sulanacak

YORUMLAR
500

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Mersin, Tarım, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunda 717 bin 560 dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Zelenski Türkiye'den sonra bu kez de Arnavutluk'a "Rus turist" mesajı verdi
22:52 Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen "Sessiz İstila" adlı filmin yapımcısı yakalandı
22:45 Trabzonsporlu Berat'ın taraftarla paylaştığı şampiyonluk sevinci böyle görüntülendi
22:42 CHP liderinden, Erdoğan'ın "1 milyon Suriyelinin gönderileceği" açıklamasına yanıt: Bırak bu hikayeleri, sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
21:52 Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde?
21:18 Arabanın içinde yer alan tutamakların doğru kullanımını gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
20:55 Rusya Ukrayna'da kömür fabrikasını vurdu: Nereye nişan aldıklarını biliyorlardı!
20:53 Daha önce "barbar" dediği Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya "önce özür dile" tepkisi
20:50 Milletvekillerinin de yer aldığı AK Parti heyeti bayramlaşma sırasında tepkiyle karşılandı
20:10 Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 23:22:26. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 1 Nisan'da başlayan sulama sezonunda 717 bin 560 dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement