Atölye gibi çalışan meslek lisesinden ekonomiye 1,1 milyon liralık katkı

Mersin'deki Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin eğitim kapsamında ürettiği mobilyalar, okula 2 yılda 1,1 milyon liralık katkı sağladı.

Erdemli ilçesindeki 700 öğrencinin okuduğu meslek lisesinde, derslerde öğretilen teorik bilgiler usta öğreticilerin katıldığı pratik çalışmalarda mobilya ürünlerine dönüştürülüyor.

Öğrencilerin büyük emek harcayarak yaptıkları sıra, masa, dolap ve raflar hem mesleki yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyor hem de ekonomiye katkı sunuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, gazetecilere, okulda 100 personelin görev aldığını belirterek, "Okulumuz, Kovid-19'un yoğun geçtiği 2020-2021 yıllarında yaptığı işlerden 1 milyon 100 bin liralık ciro elde etti. Öğrencilerimiz, 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' kapsamında çalışma yapan okullar için de üretim gerçekleştirdi." dedi.

Mobilya bölümü öğrencilerinden Umut Mehmet Tezcan da okulda masa, sıra, kitaplık yaparak mesleğin inceliklerini öğrendiklerini kaydetti.