Mersin\'de Badem Çağlası Hasadı Erken Başladı

23.03.2026 09:19
Silifke'de badem çağlası hasadı 150 TL'den başladı, üreticiler rekolteden memnun.

Mersin'in Silifke ilçesinde turfan da badem çağlası hasadı erken başlarken, kilogramı 150 TL'den alıcı buldu.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de sebzenin yanı sıra çilekten yeni dünyaya, kayısıdan bademe kadar çeşit çeşit meyve üretimi de yapılıyor. Baharla birlikte turfanda yetiştirilen ürünlerden bademin çağlasının hasadına da başlandı. Bu yıl kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle soğuklamasını alan badem çağlası geçmiş yıllara göre satışı 15 gün erken hasat edildi. Rekoltenin iyi olmasının yanı sıra erken hasat edilmesi ise üreticilerin yüzünü güldürdü.İlaç ve gübre atılmadan hasat edilen badem çağlasının hasat edildiği Işıklı Mahallesi bölgesinde 25 bin ağaçtan yaklaşık 150 ton ürün elde edilmesi beklendiği ifade edildi.

150 ton rekolte beklendiğini belirten Işıklı Mahalle Muhtarı Ramazan Güner, "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle herkes yesin diye fiyatları 150 lira yaptık. Hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor"dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Tıp öğrencisi Yaren’in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı
İsrail’de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın

08:35
Altın fiyatları tepetaklak İşte uzmanların işaret ettiği seviye
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye
08:06
ABD’de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:40
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
07:21
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
06:53
Savaşta 24. gün İran’dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
05:21
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
