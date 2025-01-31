Mersin'de Dar Gelirli Vatandaşlara Nakdi Destek

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı 'Halk Kart'ın ocak ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin aile bütçelerine katkı sunarak, dar gelirli vatandaşlara nefes aldırmaya devam ediyor. Anlaşmalı yerel market ve bakkallarda temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Halk Kart uygulaması kapsamında, ocak ayında 7 bin 796 kişinin hesabına toplam 7 milyon 420 bin 500 lira yatırılmış oldu. Bu kapsamında 4 bin 649 kişinin hesabına 750'şer liradan 3 milyon 486 bin 750 lira, 3 bin 147 kişinin hesabına da bin 250'şer liradan 3 milyon 933 bin 750 lira yatırıldı. - MERSİN