Mersin'de Dar Gelirli Vatandaşlara Nakdi Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Dar Gelirli Vatandaşlara Nakdi Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Halk Kart' uygulaması ile ocak ayında 7 bin 796 ihtiyaç sahibinin hesabına toplam 7 milyon 420 bin 500 lira nakdi destek sağladı.

31.01.2025 15:29
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı 'Halk Kart'ın ocak ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin aile bütçelerine katkı sunarak, dar gelirli vatandaşlara nefes aldırmaya devam ediyor. Anlaşmalı yerel market ve bakkallarda temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Halk Kart uygulaması kapsamında, ocak ayında 7 bin 796 kişinin hesabına toplam 7 milyon 420 bin 500 lira yatırılmış oldu. Bu kapsamında 4 bin 649 kişinin hesabına 750'şer liradan 3 milyon 486 bin 750 lira, 3 bin 147 kişinin hesabına da bin 250'şer liradan 3 milyon 933 bin 750 lira yatırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Dar Gelirli Vatandaşlara Nakdi Destek - Son Dakika

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