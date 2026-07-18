Mersin'de Göç ve Ekonomi Ofisi Açıldı - Son Dakika
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Mersin'de Göç ve Ekonomi Ofisi Açıldı

Mersin\'de Göç ve Ekonomi Ofisi Açıldı
18.07.2026 11:39
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MTSO, göç yönetimini ekonomik kalkınma ile birleştiren ofisi hizmete açtı. Hedef sürdürülebilir kalkınma.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından göç yönetimi ile ekonomik kalkınmayı bir araya getiren İş Geliştirme ve İş Birliği Ofisi hizmete açıldı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Hedefimiz, burada oluşturduğumuz modeli küresel ölçekte örnek gösterilen, sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımına dönüştürmektir" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), göç yönetimi ile ekonomik kalkınmayı aynı çatı altında buluşturan İş Geliştirme ve İş Birliği Ofisi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Türkiye'de bu alanda hayata geçirilen ilk örneklerden biri olan ofisin, geliştireceği modelle diğer illere de örnek olması hedefleniyor.

Açılışın ardından değerlendirmelerde bulunan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ofisin Mersin'in yaklaşık 15 yıllık göç yönetimi tecrübesini kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyacağını söyledi. Göçün uzun vadeli ve planlı politikalarla yönetilmesi gereken küresel bir gerçeklik olduğuna dikkat çeken Çakır, kurulan İş Geliştirme ve İş Birliği Ofisi'nin göç yönetimi ile ekonomik kalkınmayı bir araya getiren somut bir uygulama modeli olacağını belirtti. Çakır, ofisin kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör arasında sürekli bağlantı sağlayan bir merkez olarak faaliyet göstereceğini kaydetti.

Bölgesel kalkınma vizyonu kapsamında ülkenin çalışma kültürünü, üretim anlayışını ve ticari yapısını yakından tanıyan Türkçe bilen insan kaynağının stratejik önem taşıdığını vurgulayan Çakır, Türkiye'de yaşayıp Suriye'ye dönen yaklaşık 2 milyon Türkçe bilen kişinin doğru sektörlerle buluşturulmasının hem istihdama katkı sağlayacağını hem de Mersin ile Suriye arasında kalıcı ve güvenli ekonomik bağların kurulmasına zemin hazırlayacağını söyledi. Çakır ayrıca, Mersin'de faaliyet gösteren Suriyeli girişimcilerin yeniden yapılanma sürecinde Suriye'ye yatırım yapma eğiliminin de bölgesel iş geliştirme potansiyeli açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu dile getirdi.

Uluslararası ortaklıklar için önemli bir merkez

Çakır, ofisin Suriye ve Doğu Akdeniz'de oluşacak yeni ekonomik fırsatların uluslararası ortaklıklarla değerlendirilmesinde bir irtibat ve iş geliştirme merkezi olarak önemli bir rol üstleneceğini de söyledi. Türk firmalarının bölgesel bilgi birikimi, üretim kabiliyeti ve lojistik gücü ile uluslararası firmaların deneyimi, teknolojik altyapısı ve finansman imkanlarını sürdürülebilir yatırımlar açısından önemli bir sinerji oluşturacağını kaydeden Çakır, ofisin lojistik, tarım, gıda, sanayi, altyapı, enerji, teknoloji ve danışmanlık başta olmak üzere birçok alanda ortak proje fırsatlarının belirlenmesine ve B2B iş görüşmelerine köprü vazifesi göreceğini de kaydetti.

Çakır, "Mersin'in güçlü ekonomik altyapısını doğrudan hizmet veren bu ofis aracılığıyla uluslararası iş birlikleriyle buluşturuyoruz. Hedefimiz, burada oluşturduğumuz modeli küresel ölçekte örnek gösterilen, sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımına dönüştürmektir" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Mersin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Göç ve Ekonomi Ofisi Açıldı - Son Dakika

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