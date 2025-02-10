Mersin\'de Gübre Denetimleri Başladı

Ekonomi

Mersin'de gübre üretimi ve satışı yapılan 1136 işletmenin denetlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 117 üretim firması ile 1019 bayisinin denetimine başladı.

Ekipler, denetim yaptıkları firma ve bayilerden numune alıyor. Laboratuvardaki ve iş yerlerinde incelemelerin ardından ürünlerde taklit, tağşiş, tescilsiz, lisanssız ve barkodsuz satış olup olmadığı kontrol ediliyor. Uygunsuzluklara göre iş yerlerine idari işlem uygulanıyor.

Erdemli ilçesindeki denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, gazetecilere, kentte 3 milyon 330 bin dekarlık alanda bitkisel üretim yapıldığını söyledi.

Mersin'in tarımsal üretim potansiyeli hakkında bilgi veren Karadağ, "Mersin'de gübre dağıtım ve üretim yerlerinde denetimleri sıklaştırdık. Bu denetimlerde en büyük amaç çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması, güvenli gübreye ulaşımı sağlamak ve taklit ürünlerin piyasaya arzını engellemek." ifadelerini kullandı.