Mersin\'de Kadın İstihdamı ile Limon Hasadı

14.03.2026 10:25
Erdemli'de limon hasadı son aşamaya gelirken, çalışanların yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor.

Türkiye'nin limon deposu Mersin'in Erdemli ilçesinde hasat sonuna yaklaşılırken, yüzde 70'ini kadınların oluşturduğu ayrıştırma ve paketleme tesislerinde mesailer yoğunlaştı.

Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de limon hasadının sonuna gelindi. Limon deposu olarak bilinen Erdemli ilçesinde hem hasatta hem de tesislerdeki ayrıştırma ve paketleme de binlerce tarım işçisi çalışıyor. Eylül ayı ile birlikte hasadın başladığı bölgede Mart ayında sezon bitme aşamasına geliyor. Toplanan limonlar iç ve dış piyasaya satılırken, önemli bir bölümü de yazın tüketilmek için soğuk hava depolarına alınıyor. Binlerce ailenin ekmek yediği limonun yetiştirilmesinden, hasadına, ayrıştırmasından paketlemesine kadar ki bölümde çalışanların yüzde 70'ini ise kadınlar oluşturuyor.Geçen yıl sezonda bahçede kilogramı 5 ile 10 TL olan limon, bu sene 35 ile 50 TL arasında alıcı buldu.

"Bir çok ülkeye ihraç ediliyor"

Limon deposu Mersin'de hasat sonuna geldiklerini belirten üretici esnaflardan Murat Topal, son hasatların yapıldığını ancak tesislerde yoğun mesainin sürdüğünü söyledi. Topal," Hasat edilen depoya alınan ürünler tesiste tek tek ayrıştırılıp başta yurt içinde İstanbul'dan Diyarbakır'a Van'dan Ankara'ya kadar yurdun her yerine gönderiliyor.Bunun yanı sıra Balkanlar'dan Rusya'ya ve Orta Doğu'ya bir çok ülkeye ihraç ediliyor" dedi.

Bölgede yaklaşık 1 milyon ton limon üretimi yapıldığına dikkat çeken Topal, Mersin'in Türkiye'de limon üretiminde birinci sırada yer aldığının altını çizdi. Kadınların üretimdeki önemine de vurgu yapan Topal," Limon üretiminde dalından sofraya kadar olan süreçte kadınlar yoğun mesai harcıyor. Narenciye paketleme fabrikalarında çalışan ve istihdam ettiğimiz personelin yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Limon hasadı yapan kadınlar, artık son bahçelere girdiklerini yaklaşık 10-15 gün daha kesim işleri yapacaklarını söyledi. Limon ayrıştırma ve paketleme de çalışan kadınlarda, bölgedeki her evden bir kadının mutlaka üretimde yer aldığını söyledi. Kadınlar," Ailemizi, çocuklarımızı geçindirmek kolay değil. Kadınlar olarak üretimde yer alıp çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

