Mersin'de Meyve Sineğiyle Mücadele Başladı

Ekonomi

Mersin'de, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında temin edilen 5 bin 600 tuzak üreticilere dağıtıldı.

Bakanlık katkılarıyla alınan "izleme ve kitlesel yakalama" yapabilen tuzakların dağıtım töreni, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlendi.

Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Kentin aynı zamanda "narenciyenin başkenti" olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Meyve üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. Yıllık 3,6 milyon ton meyve üretimimiz var. Bu üretimin 3'te 2'si narenciyedir. Özellikle limon üretiminde ülkemizdeki toplam üretimin yüzde 50'sini kentimiz karşılıyor." dedi.

Pehlivan, ürünün verim ve kalitesine zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede doğal yöntemleri kullanmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Kısa zamanda çok önemli bir mesafe aldık"

İzleme ve kitlesel yakalama desteği sunan "feromon tuzak" ile bahçelerde olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Meyve üretiminde organik üretimi mümkün olduğunca teşvik etmek için biyoteknik mücadelenin önemini bir kez daha müşahede ettik. Kısa zamanda çok önemli bir mesafe aldık. Zararlılara karşı doğal mücadeleyi öngören feromon tuzakların yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ağırlık verdik. Bakanlığımız tarafından 5 bin 600 feromon tuzak temin edildi, çiftçilerimize ulaştırdık."

Konuşmaların ardından üreticilere tuzak dağıtımı yapıldı, enstitüsü bahçesindeki narenciye ağaçlarına da tuzaklar asıldı.