Mersin'de Nakliyecilerin Heyecanla Beklediği Lojistik Merkezi Tamamlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Nakliyecilerin Heyecanla Beklediği Lojistik Merkezi Tamamlanıyor

Mersin\'de Nakliyecilerin Heyecanla Beklediği Lojistik Merkezi Tamamlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Huzurkent Lojistik Merkezi'nin inşaatında sona gelindiği bildirildi. Nakliye komisyoncuları için modern bir tesise kavuşacak olan merkez, şehir trafiğini rahatlatacak ve işlerin hızlı tamamlanmasını sağlayacak.

03.05.2024 09:49  Güncelleme: 09:53
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Mersin Büyükşehir Belediyesince 3 Temmuz 2023 tarihinde temelleri atılan ve nakliyecilerin heyecanla beklediği Huzurkent'te yapımı devam eden 'Lojistik Merkezi'nin inşaatında sona gelindiği bildirildi.

Sektör temsilcilerinin talebinin ardından yeni ve modern bir lojistik merkezi için kolları sıvayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1 yıldan kısa bir sürede komisyoncuları modern bir tesise kavuşturmaya hazırlanıyor. Otobana, limana ve organize sanayi bölgesine yakınlığı ile şehir trafiğini rahatlatacak olan bu proje sayesinde nakliye komisyoncuları hem modern bir tesise kavuşacak hem de lokasyonu sayesinde işlerini en hızlı şekilde tamamlamış olacak.

"Modern tesis en kısa sürede kullanıma açılacak"

Projenin kısa süre içerisinde tamamlanacağını kaydeden Fen İşleri Daire Başkanlığında inşaat mühendisi Fırat Eren, "Otobana yakınlığıyla şehir içerisindeki trafiği daha da rahatlatacak bir potansiyele sahip olmaktayız. Bu çerçevede otoban bağlantısıyla birlikte şehir içerisindeki trafiği daha rahatlatmış olacağız" dedi. Eren, "Nakliyeciler şu an şehrin içerisinde trafiği bölen bir bölgede bulunmaktalar. Burada daha ferah, daha güzel, daha kullanışlı ofislerde daha güzel imkanlarda çalışacaklar" diyerek, tesisi en kısa sürede kullanıma açacaklarını kaydetti.

Ulaşımın bu tesiste daha da kolay hale geleceğinin altını çizen Eren, "Mersin bir lojistik kenti, aynı zamanda liman kenti. Üretilen ürünler burada toplanıp ihtiyaç duyulan bölgelere nakliyesi en kolay şekilde sağlanacaktır" sözlerine yer verdi.

Merkez hakkında bilgi veren inşaat mühendisi Doğukan Özkul ise "Lojistik merkezin içerisinde 100 adet komisyoncular için ofis, idari bina, sosyal tesisler, servis bakım atölyesi, tır sahası ve ofis binası mevcut. Sosyal tesisinin içerisinde banka, restoran ve aynı zamanda ofisler mevcut. İdari binanın içerisinde çok amaçlı salonumuz, mescidimiz var. Burada 181 araçlık tır sahamız aynı zamanda araçların kontrolünün sağlanabileceği 5 adet tır kapasiteli servis bakım atölyemiz mevcut" diye konuştu.

Lojistik Merkezi'nde neler var?

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Akdeniz ilçesinde inşa edilen Lojistik Merkezi; 76 bin metre kare arsa alanı üzerinde, 17 bin 618 metrekare yapı alanına sahip. Toplamda 181 araçlık tır parkı olan merkezde, komisyoncular için 10 bloktan oluşan 100 adette ofis, içerisinde mescidi, çok amaçlı toplantı salonu olan idari bina bulunuyor.

Aynı zamanda merkez içinde bulunan 2 adet sosyal alan ile 2 restoran, 2 kahvehane, banka ve 16 adet işyeri komisyoncuların hizmetine sunulacak. Merkez içinde bulunan 5 tıra kadar ulaşan servis bakım atölyesi ile komisyoncuların işleri hafifletilirken, D-400 yolunun yanında yer alması ve organize sanayi bölgesi ile limana yakınlığı ile de kent merkezinin trafiği hafifletilecek hem de araçların ulaşımı hızlandırılacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Nakliyecilerin Heyecanla Beklediği Lojistik Merkezi Tamamlanıyor - Son Dakika

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