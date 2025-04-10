Mersin\'de Tarımsal Destek Miktarı Yüzde 80 Arttı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarımsal destek miktarında yüzde 80'ne varan bir artış sağlayarak, 215 milyon TL'ye çıkardıklarını söyledi.

Seçer, '14 Büyükşehir Belediyesi Tarımsal/Kırsal Hizmetler Daire Başkanları Toplantısı'na katıldı. Mersin'de düzenlenen toplantıda konuşan Seçer, böyle bir toplantının düzenlenmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, Mersin'in hem iklimi hem de coğrafi konumu itibari ile tarıma oldukça elverişli bir kent olduğunu söyledi. Seçer, "Nasıl ki Türkiye bir tarım ülkesi olarak anılıyorsa, Mersin'de bir tarım kenti" diye konuştu. Kendisinin ziraat mühendisi olduğunu ve siyaset hayatına atılmadan önce uzun yıllar tarımla uğraştığını hatırlatan Seçer, "Bir belediye başkanının düşüncesi, öncelikleri, tercihleri şehre çok yansıyor. Ben bugüne kadar tarımın hep içinde olduğum ve çocukluğumdan beri yaşadığım, bildiğim için buna yönelik politikalarda daha farklı bir bakış açısı ortaya koydum ve farklı da bir tablo ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal destek miktarında yüzde 80'e varan bir artış sağladık"

Seçer, yerel yönetimler olarak tarım alanında destek sağladıkları üreticilerin küçük işletmeler olduğunun altını çizerek, tarıma destek vermenin yerelde bir zorunluluk değil tercih meselesi olduğunu vurguladı. Mersin Büyükşehir olarak tarıma destek vermeyi tercih ettiklerini söyleyen ve bütçelerini bu doğrultuda ayarladıklarına dikkat çekti. Seçer, geçmiş dönemlere göre ihtiyacın artmasından kaynaklı tarıma destek verebilmek için bütçeyi genişlettiklerini kaydederek, "Örneğin 2024 yılında biz 115 milyon TL tarımsal destek bütçesi yapmıştık. Baktık ki bu yıl çok daha fazla ihtiyaç olacak, total bütçemizde yüzde 40 ile yüzde 50 arası bir artış olmasına rağmen tarımsal destek miktarında yüzde 80'ne varan bir artış sağladık. 119 milyon TL'den 215 milyon TL'ye tarımsal destek kalemini çıkardık" şeklinde konuştu.

Başta kadın üreticiler olmak üzere, aile işletmeleri ve küçük çiftçileri desteklediklerini vurgulayan Seçer, "Bunun geri dönüşünü çok alıyoruz. Bizim ortaya koyduğumuz projeksiyonlar, sonuç alıcı ve sürdürülebilir olmalıdır" ifadelerine yer verdi. Seçer, tarıma verilen desteklerin sonuç alıcı olmadıktan sonra kaynak israfına dönüştüğünü belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin üzerinde durulması gerektiğinin altını çizen Seçer, projenin 6. yılına girdiklerini kaydetti. - MERSİN