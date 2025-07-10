Mersin\'de Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Taşıma Hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'TaşıYanım' projesiyle üniversite öğrencilerinin şehir içindeki ev taşıma masrafı ve zahmeti sona erdi. Ücretsiz nakliye desteği sunan projeyle öğrenciler hem ekonomik yükten kurtuluyor hem de güvenli taşınma imkanı buluyor.

Üniversite eğitimi için Mersin'e gelen gençlerin büyük kısmı, ilk etapta yurtta ya da geçici konaklama alanlarında kalıyor. Eğitim süresi boyunca daha uygun veya daha güvenli ev arayışına giren öğrenciler, sıkça taşınmak zorunda kalıyor. Ancak yüksek kira bedellerinin yanı sıra, taşınma sürecinin masraflı olması hem öğrencilerin hem de ailelerin bütçesini zorluyor. İşte tam da bu noktada devreye giren Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'TaşıYanım' projesi, hem ekonomik hem de sosyal yönüyle dikkat çekiyor. Mersin'de eğitim gören gençler, şehir içinde gerçekleştirdikleri ev taşıma işlemleri için belediyeye başvurarak bu ücretsiz hizmetten yararlanabiliyor. Uygulama, öğrencilerin maddi yükünü hafifletmenin yanı sıra, taşınma sürecini güvenli ve kolay hale getiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin genç ve öğrenci dostu hizmetleri, sadece barınma değil, ulaşım, kültür, spor ve eğitim destekleriyle de öğrencilere nefes aldırmaya devam ediyor. 'TaşıYanım' projesi, yerel yönetimlerin gençlerin yaşamını doğrudan kolaylaştırabileceğinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

"TaşıYanım projemiz öğrenci dostu Mersin vizyonumuzun bir parçası"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında sosyolog olarak görev yapan Nesrin Çalışkan, TaşıYanım projesi hakkında bilgi vererek, "Mersin'de üniversite eğitimi gören öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattık. Öğrencilerimizin ev taşıma süreçlerinde yaşadıkları zorlukları azaltmak ve aynı zamanda bütçelerine katkı sağlamak adına ücretsiz nakliye hizmeti sunuyoruz. Hizmetimiz Mersin'de öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerine yöneliktir ve ücretsiz faydalanabilirler" dedi.

Başvuruların Teksin Çağrı Merkezi uygulaması üzerinden yapıldığını kaydeden Çalışkan, şu ana kadar 12 öğrencinin bu hizmetten faydalandığını söyledi. Öğrencilerin sunulan hizmette çok memnun olduğunu ifade eden Çalışkan, "Geri dönüşlerimiz çok güzel. Öğrencilerin daha rahat yaşamaları ve maddi yüklerini azaltmak adına hizmetlerimiz devam edecek. Ücretsiz nakliye hizmetimiz de bunun bir parçası" diye belirtti. - MERSİN