Mersin İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı Projelerini Değerlendirdi

Mersin İl Koordinasyon Kurulunun 2024 yılı 2. dönem toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.
Vali Pehlivan, il genelinde yürütülmekte olan 516 projenin toplam tutarının 159 milyar 285 milyon 792 bin TL olduğunu söyledi. 2024 yılı ödeneğinin 21 milyar 589 milyon 888 bin TL olduğunu ifade eden Pehlivan, "2024 yılı harcaması 3 milyar 946 milyon 949 bin TL, 2024 yılı nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 18,28'dir" dedi.
Projelerin 132'sinin tarım, 102'sinin eğitim, 57'sinin ulaştırma-haberleşme, 25'inin turizm, 24'ünün enerji, 16'sının sağlık, 8'inin imalat, 1'inin konut ve 151'inin de diğer kamu hizmetleri sektöründe olduğunu belirten Pehlivan, şöyle konuştu: "Gerçekleşme durumlarına bakıldığında programda yer alan toplam 516 işin 31'i hayata geçirilmiş, 350'si devam etmekte, 77'si ihale aşamasında ve 58'inde de hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
İlimizin her alanda daha da kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak bu projeler ve projeler kapsamındaki işler, devletimizin, bakanlıklarımızın yatırım programları kapsamında devam etmektedir. Kamu yatırımlarının en etkin şekilde gerçekleştirilmesi konusunda gerekli takibi sürdüreceğiz. Bu projelerin ilimizde hayata geçirilmesi konusunda sağlamış oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlıklarımıza, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına ilimiz adına şükranlarımızı sunuyorum."
"Kurum ve kuruluşlar, koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalı"
Kamu yatırımlarının hayata geçirilmesi konusunda etkin, verimli ve rasyonel bir anlayışla çalışmanın, temel prensip ve temel yaklaşımları olduğuna dikkat çeken Pehlivan, "Yatırımlardan beklenen neticelerin alınabilmesi açısından ilgili kurum ve kuruluşların, koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmaları gerekmektedir. Toplantılarımızda özellikle koordinasyon gerektiren sorun, ihtiyaç ve hususların, taleplerin gündeme getirilmesi ve çözüm üretilmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.
Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirilmesi ve soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.
Toplantıya, kaymakamlar, belediyelerin ve üniversitelerin temsilcileri, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MERSİN
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