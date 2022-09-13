Mersin'de sofralık zeytinde hasat başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de sofralık zeytinde hasat başladı

13.09.2022 10:46

Mersin'in Silifke ilçesinde sofralık zeytin yetiştirilen bahçelerde hasat mesaisi başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde sofralık zeytin yetiştirilen bahçelerde hasat mesaisi başladı.

Çilek, domates, erik ve muz başta olmak üzere yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, olgunlaşan sofralık zeytinler de hasat ediliyor.

Sabahın erken saatlerinde bahçelere giden işçiler, özenle topladıkları zeytinleri sandıklara yerleştirdi.

Silifke Ziraat Odası Başkan Vekili Kemal Gezer, AA muhabirine, ilçede 13 bin 400 dekarı sofralık, 28 bin 300 dekarı da yağlık toplam 41 bin 700 dekar alanda zeytin yetiştirildiğini söyledi.

Hasadın ocak ayına kadar süreceğini belirten Gezer, sofralık zeytinde yaklaşık 25 bin ton rekolte beklendiğini dile getirdi.

Tüccar İmdat Kocabaş da yılın ilk zeytinlerini çiftçi Turan Küçükyılmaz'ın Bucaklı Mahallesi'ndeki 150 dönüm bahçesinde topladıklarını ifade ederek, "Araziden yaklaşık 100 ton sofralık zeytin rekoltesi bekliyoruz. Hasadını yaptığımız zeytinleri Manisa'daki zeytin kırma fabrikalarına gönderiyoruz." dedi.

Kocabaş, ürünlerin kilogramının 8 liraya alındığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Akkuyu Nükleer Santrali'nde 'Mühürler Söküldü' İddiası Akkuyu Nükleer Santrali'nde 'Mühürler Söküldü' İddiası Mersin haber: Mersin Büyükşehir'den Türkiye'de Bir İlk: Hemzemin Kanalize Kavşak Mersin haber: Mersin Büyükşehir'den Türkiye'de Bir İlk: Hemzemin Kanalize Kavşak
Kaynak: AA

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de sofralık zeytinde hasat başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:41:11. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de sofralık zeytinde hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement