Mersin Serbest Bölgesi'nde ticaret hacmi 3 ayda 939 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Serbest Bölgesi'nde ticaret hacmi 3 ayda 939 milyon dolara ulaştı

21.04.2022 13:31

Doğu Akdeniz'deki 100'ü yabancı 390 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi'nin yılın ilk 3 ayında ticaret hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 939 milyon dolar oldu.

Doğu Akdeniz'deki 100'ü yabancı 390 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi'nin yılın ilk 3 ayında ticaret hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 939 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin ilk serbest bölgesi olmasının yanı sıra Mersin Uluslararası Limanı'na komşu konumu, özel rıhtımının bulunması ve kara yollarına bağlantısıyla öne çıkan Mersin Serbest Bölgesi'nden, ocak-mart döneminde 100'den fazla ülkeye ihracat yapıldı.

Bünyesinde 100'ü yabancı 390 ruhsatlı firma barındıran bölgenin, geçen yılın ilk 3 ayında 859 milyon dolar olan ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artarak 939 milyon dolara ulaştı.

Ticaret hacminin yüzde 80'ini sanayi, yüzde 20'sini de tarım ürünleri oluşturdu.

En çok işlem gören ürün gruplarında kimya ve gıda sanayi ürünleri, işlenmiş petrol ürünleri, dokumacılık mamulleri ve meyveler öne çıktı.

Firmalar, en çok ihracatı ise ABD, Irak, Çin, Mısır, Ukrayna ve İtalya'ya yaptı.

Yatırım alanlarının tamamı doldu

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (MESBAŞ) Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, bölgenin kara ve deniz yoluyla ticaret açısından önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Bölgenin tam kapasiteyle çalıştığını vurgulayan Mum, "Bölgedeki 636 bin metrekarelik kapalı yatırım alanlarının tamamı dolu. Yeni gelen firmalar için ancak kiralanabilir alanlar içerisinden yer temin etmeye çalışıyoruz ancak bunda da zorlanıyoruz çünkü yüzde 100 kapasiteyle çalışıyoruz. Firmalar bünyesinde doğrudan 10 bin 500, dolaylı olarak da 12 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu anlamda burası ilimiz ve ülkemiz için önemli bir ekonomik merkez." diye konuştu.

Mum, Türkiye'de faaliyet gösteren 18 serbest bölge içerisinde ticaret hacmi büyüklüğü açısından ikinci sırada yer aldıklarını belirterek, yeni yatırım alanlarının oluşması durumunda ilk sıraya çıkabileceklerini aktardı.

Yıllık ticaret hacmi hedefi 4 milyar dolar

Ticaret hacminin artış göstermesiyle yıllık hedefi de revize ettiklerini anlatan Mum, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ticaret hacmimiz 3,3 milyar dolara çıkmıştı, bu yıl da 4 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Alanlarımızın sınırlı olması nedeniyle mevcut alanların kapasitelerini yüksek tutarak bu hedefe ulaşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da elimizden gelen tüm destekleri firmalara vermeye çalışıyoruz. Mersin Serbest Bölgesi'nin kurulduğu yıldan bugüne ticaret hacmi de 72 milyar doları geçmiştir. Ticaret hacminin yükseltilmesi ve istihdamın arttırılması konusundaki tüm çalışmalar ve destekler devam edecektir."

Mersin Serbest Bölgesi'nde ticaret hacmi 3 ayda 939 milyon dolara ulaştı
Mersin Serbest Bölgesi'nde ticaret hacmi 3 ayda 939 milyon dolara ulaştı
Mersin Serbest Bölgesi'nde ticaret hacmi 3 ayda 939 milyon dolara ulaştı
Mersin Serbest Bölgesi'nde ticaret hacmi 3 ayda 939 milyon dolara ulaştı

YORUMLAR
500
Yalova'da 3 ayda 81 milyon 875 bin dolar ihracat Yalova'da 3 ayda 81 milyon 875 bin dolar ihracat ÖĞRENCİLER 3 AYDA 23 TON ATIK TOPLAYARAK 36 MİLYON LİTRE İÇME SUYUNU KURTARDILAR ÖĞRENCİLER 3 AYDA 23 TON ATIK TOPLAYARAK 36 MİLYON LİTRE İÇME SUYUNU KURTARDILAR

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin Serbest Bölgesi'nde ticaret hacmi 3 ayda 939 milyon dolara ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
13:34 Disney Plus Engin Akyürek'in başrolünde olduğu "Kaçış" dizisinden görüntüler paylaştı
13:22 Konya rezidans işkencehanesinin bir mağduru daha ortaya çıktı: O da eski sevgili!
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:03:34. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Serbest Bölgesi'nde ticaret hacmi 3 ayda 939 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement