Mersin Serbest Bölgesi'nde ticaret hacmi 3 ayda 939 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

Doğu Akdeniz'deki 100'ü yabancı 390 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi'nin yılın ilk 3 ayında ticaret hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 939 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin ilk serbest bölgesi olmasının yanı sıra Mersin Uluslararası Limanı'na komşu konumu, özel rıhtımının bulunması ve kara yollarına bağlantısıyla öne çıkan Mersin Serbest Bölgesi'nden, ocak-mart döneminde 100'den fazla ülkeye ihracat yapıldı.

Bünyesinde 100'ü yabancı 390 ruhsatlı firma barındıran bölgenin, geçen yılın ilk 3 ayında 859 milyon dolar olan ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artarak 939 milyon dolara ulaştı.

Ticaret hacminin yüzde 80'ini sanayi, yüzde 20'sini de tarım ürünleri oluşturdu.

En çok işlem gören ürün gruplarında kimya ve gıda sanayi ürünleri, işlenmiş petrol ürünleri, dokumacılık mamulleri ve meyveler öne çıktı.

Firmalar, en çok ihracatı ise ABD, Irak, Çin, Mısır, Ukrayna ve İtalya'ya yaptı.

Yatırım alanlarının tamamı doldu

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (MESBAŞ) Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, bölgenin kara ve deniz yoluyla ticaret açısından önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Bölgenin tam kapasiteyle çalıştığını vurgulayan Mum, "Bölgedeki 636 bin metrekarelik kapalı yatırım alanlarının tamamı dolu. Yeni gelen firmalar için ancak kiralanabilir alanlar içerisinden yer temin etmeye çalışıyoruz ancak bunda da zorlanıyoruz çünkü yüzde 100 kapasiteyle çalışıyoruz. Firmalar bünyesinde doğrudan 10 bin 500, dolaylı olarak da 12 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu anlamda burası ilimiz ve ülkemiz için önemli bir ekonomik merkez." diye konuştu.

Mum, Türkiye'de faaliyet gösteren 18 serbest bölge içerisinde ticaret hacmi büyüklüğü açısından ikinci sırada yer aldıklarını belirterek, yeni yatırım alanlarının oluşması durumunda ilk sıraya çıkabileceklerini aktardı.

Yıllık ticaret hacmi hedefi 4 milyar dolar

Ticaret hacminin artış göstermesiyle yıllık hedefi de revize ettiklerini anlatan Mum, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ticaret hacmimiz 3,3 milyar dolara çıkmıştı, bu yıl da 4 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Alanlarımızın sınırlı olması nedeniyle mevcut alanların kapasitelerini yüksek tutarak bu hedefe ulaşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da elimizden gelen tüm destekleri firmalara vermeye çalışıyoruz. Mersin Serbest Bölgesi'nin kurulduğu yıldan bugüne ticaret hacmi de 72 milyar doları geçmiştir. Ticaret hacminin yükseltilmesi ve istihdamın arttırılması konusundaki tüm çalışmalar ve destekler devam edecektir."