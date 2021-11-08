Mersin Ticaret Borsası
08.11.2021 12:09
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,24 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,00
|4,24
|Mandalina
|Kg
|1,10
|4,70
|Portakal
|Kg
|2,20
|5,50
|Greyfurt
|Kg
|1,93
|5,50
|Kuru soğan
|Kg
|0,80
|0,80
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