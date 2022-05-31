Meşhur araban sarımsağında hasat zamanı - Son Dakika
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Meşhur araban sarımsağında hasat zamanı

31.05.2022 09:58
Meşhur araban sarımsağında hasat zamanı

Gaziantep'in Araban ovasında yetişen tescilli Araban sarımsağının hasadı başladı.

Gaziantep'in Araban ovasında yetişen tescilli Araban sarımsağının hasadı başladı.

Türkiye'de ihtiyacın yüzde 20'sini karşılayan meşhur Araban sarımsağı hasat dönemi başladı. 9. ayda dikimi yapılan sarımsağın 5. ayın sonunda hasadı yapılır. Bu sene yaklaşık 25 bin dönüm arazide ekimi yapılan sarımsakta 40 bin ton rekolte bekleniyor.

"Türkiye'deki sarımsak üretiminin yüzde 20'si burada üretiliyor"

Araban Ziraat Odası Başkanı ve Sarımsak Üreticileri birliği Başkanı Hasan Altun, sarımsak hasadının çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, "Araban sarımsağı hasat dönemi başladı. Bu sarımsağın her bir karışında el emeği var. Türkiye'de ihracat için bizim Araban Sarımsağı tercih ediliyor. Çünkü iriliği ve diş sayısı fazla raf ömrü uzun oluyor. Hasadımız şu anda başladı. Türkiye'nin her tarafına göndereceğiz. Türkiye'deki sarımsak üretiminin yüzde 20'si burada üretiliyor" dedi.

"40 bin ton rekolte bekliyoruz"

Bu sene 40 bin ton rekolte beklediklerini belirten Altun, "Bu yıl 25 bin dönüm arazide sarımsak ekimi yapıldı. Dönümüne 1,5 ton verim alıyoruz. Bu sene 40 bin ton rekolte bekliyoruz. Araban sarımsağının toprakla buluşmasıyla hasat edilmesi 9 ay sürüyor. 9. ayda dikimi yaparız mayısın sonlarında hasadımız başlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Meşhur araban sarımsağında hasat zamanı
Meşhur araban sarımsağında hasat zamanı
Meşhur araban sarımsağında hasat zamanı
Meşhur araban sarımsağında hasat zamanı

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Kaynak: İHA

Ziraat Odası, Gaziantep, Türkiye, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meşhur araban sarımsağında hasat zamanı - Son Dakika


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