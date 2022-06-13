Meslek yasası kabulünün 33'üncü yılı kutlandı - Son Dakika
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Meslek yasası kabulünün 33'üncü yılı kutlandı

13.06.2022 22:23
Meslek yasası kabulünün 33'üncü yılı kutlandı

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, '3568 Sayılı Meslek Yasası'nın kabul edilişinin 33'üncü yıldönümünü kutladı.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, '3568 Sayılı Meslek Yasası'nın kabul edilişinin 33'üncü yıldönümünü kutladı.

Heykel Atatürk büstünün önünde çelenk bırakan serbest muhasebeci mali müşavirler adına konuşan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil, "Meslek yasamızın 33. yıldönümü, tüm meslek camiamıza kutlu olsun. 33 yıllık bu süre zarfında, meslek mensuplarımız, ülke ekonomisinin gelişimi için büyük bir özveriyle çalışmış, ürettiği değeri toplumla paylaşmış, işletmeler ile devlet arasında bağ oluşturarak, işletmelerin güven veren danışmanları olmuşlardır. Teknolojinin hızlı gelişimine her zaman ve her koşulda en hızlı şekilde ayak uyduran mali müşavirler, tüketim ekonomisinden, döngüsel ekonomiye geçişte ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında kilit bir rol üstlenmektedirler. Meslek camiamız, ülkemizde ve dünyadaki tüm gelişmeleri her zaman yakından izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmıştır. 1989 yılında umutla, bugün gururla, gelecekte gelişerek var olacak mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının 33. yıldönümü dolayısıyla, mesleğimizin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere gönülden teşekkür ederiz" dedi.

Pandemi ve beraberinde gelen ekonomik buhran sürecine değinen Halil, "Hem işletmelerimizin varlıklarını koruyabilmeleri, hem kamu finansmanının sağlanması açısından, kamu ile işletmeler arasında köprü görevi gören mali müşavirler, üstlenmiş oldukları sorumlulukları başarı ile yerine getirdiler. Devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan, devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan ve işletmelerin muhasebe - denetim işlemlerini gerçekleştiren meslektaşlarımız ve mesleğimizin, maalesef ki günümüzde halen önemli sorunları çözüme kavuşturulabilmiş değil. Günümüz koşullarını kavrayan, mesleki gelişimin önünü açan, anti demokratik hükümlerinden arındırılmış bir meslek yasası talep ediyoruz. Serbest meslek erbabında KDV'nin Gelir Vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalıdır. Mali Müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesi gerekmektedir. Beyanname imzalatma zorunluluğunun etkinliği mutlaka genişletilmelidir. Meslektaşlarımızın tatil yapabileceği şekilde, mali tatile ilişkin süreler uzatılmalıdır" diye konuştu. - BURSA

Meslek yasası kabulünün 33'üncü yılı kutlandı
Meslek yasası kabulünün 33'üncü yılı kutlandı

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Togo Cumhuriyeti, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meslek yasası kabulünün 33'üncü yılı kutlandı - Son Dakika

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