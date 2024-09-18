Mesleki Yeterlilikte İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Mesleki Yeterlilikte İşbirliği Toplantısı

Mesleki Yeterlilikte İşbirliği Toplantısı

GTO MYM, mesleki yeterlilik sistemini geliştirmek için belgelendirme kuruluşlarıyla toplantı yaptı.

18.09.2024 15:57
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Gaziantep Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi (GTO MYM), Gaziantep'te aktif olarak faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarını Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) yetkilileri ile bir araya getirdi.

Mesleki Yeterlik Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem Güney'in de katıldığı istişare toplantısında mesleki yeterlilik sistemi için farkındalığı artıracak çalışmalar, belgelendirme kuruluşlarının sorunları, deprem bölgesine yönelik hibe ve teşvikler ile mesleki yeterlilik sisteminde denetim mekanizması gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan ve Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amacın eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmak olduğunu söyleyen GTO MYM Yönetim Kurulu Başkanı ve GTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özgözükara, "Bu sistem, Gaziantep'in ve bölgenin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. İş dünyasının iş gücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıyacaktır. Yine çalışma hayatının da amaçlarından birisi olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi de bu sistem sayesinde etkin ve esnek bir şekilde gerçekleştirilecektir" dedi.

Başkan Özgözükara ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılacak çalışmaların ve iş birliklerinin önümüzdeki süreçte daha etkin ve verimli bir şekilde devam edeceğini, Mesleki Yeterlilik çalışmalarının Gaziantep Ticaret Odası önderliğinde yürütülecek projeler ile Gaziantep ve bölge illerine katkı sağlayacak düzeyde yoğunlaştırılacağını ekledi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Erdem Güney ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleriyle ilgili son dönemde yapılan çalışmalar ve planlamalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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