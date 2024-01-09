Meta, Gençlere Daha Fazla İçerik Türünü Gizlemeye Başlayacak

NEW Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, gençlere yaşlarına uygun daha fazla deneyim sunmak amacıyla getirdiği yeni korumalar kapsamında, uygulamalarında daha fazla içerik türünü gizlemeye başlayacağını duyurdu.

Meta'dan yapılan açıklamada, gençlerin uygulamalarda güvenli ve yaşlarına uygun deneyimler yaşamasının istendiği belirtildi.

Gençleri ve ebeveynlerini desteklemek için 30'dan fazla araç ve kaynak geliştirildiği ve kuralları ihlal eden veya hassas olarak görülebilecek içeriklere yönelik politikalar ve teknolojiler için 10 yılı aşkın çalışıldığı aktarılan açıklamada, gençlerin Instagram ve Facebook'ta gördüğü içerik türlerine odaklanan ek korumalar getirildiği bildirildi.

Açıklamada, platformları gençler için güvenli ve yaşa uygun hale getirmeye yardımcı olmak amacıyla düzenli olarak ergen gelişimi, psikolojisi ve ruh sağlığı uzmanlarına danışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, kullanıcıların, "kendine zarar verme" veya "yeme bozuklukları" ile mücadeleleriyle ilgili içerik yayınladığında ilgili uzman kuruluşların kaynaklarına yönlendirilmeye devam edileceği aktarıldı. Bu gibi içeriklerin bulunmasının zorlaştırıldığı, kullanıcıların ilgili terimleri aradığında çıkan sonuçların gizlenmeye başlandığı bildirildi.

Bu değişikliklerin 18 yaşın altındaki gençlere sunulmaya başlandığı belirtilen açıklamada, bunların gelecek aylarda Instagram ve Facebook'ta tamamen geçerli olacağı kaydedildi.

İçerik önerisi ayarları güncellendi

Gençlerin otomatik olarak Instagram ve Facebook'taki en kısıtlayıcı içerik kontrolü ayarına yerleştirildiği bildirilen açıklamada, Instagram ve Facebook'a yeni katılan gençler için zaten uygulanan bu ayarın, uygulamaları halihazırda kullanan gençleri de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, uygulamalardaki içerik önerisi kontrollerinin kullanıcıların "arama" ve "keşfet" gibi yerlerde potansiyel olarak hassas içerik veya hesaplarla karşılaşmasını zorlaştıracağı vurgulandı.

Açıklamada söz konusu güncellemelerin gelecek haftalarda tüm kullanıcılara açılacağı duyuruldu.