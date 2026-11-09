Meta, yaş tahminini 52 başsavcıyla anlaşma kapsamında küresel çapta genişletiyor - Son Dakika
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Meta, yaş tahminini 52 başsavcıyla anlaşma kapsamında küresel çapta genişletiyor

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Meta, yapay zeka destekli yaş tahminini küresel çapta genişleterek daha fazla genci Instagram'daki Genç Hesabı korumalarına alacak. Şirket, 52 başsavcıyla yapılan anlaşmaya dayanan bu adımı Facebook'ta da uygulayacak, Threads'te ise yıl içinde devreye alacak.

NEW ABD'li teknoloji şirketi Meta, yapay zeka destekli yaş tahmin teknolojisini küresel çapta genişleterek milyonlarca genci daha Instagram'daki "Genç Hesabı" korumalarına dahil edeceğini duyurdu.

Meta'dan yapılan açıklamada, şirketin yetişkin birine ait bir doğum tarihi kullansalar bile genç olduğundan şüphelenilen kişileri bulmak ve onları Genç Hesabı korumalarına dahil etmek için yapay zeka teknolojisini kullandığına işaret edildi.

Bunun daha fazla gencin yaşlarına uygun korumalara dahil edilmesine imkan verdiği vurgulanan açıklamada, bu teknolojinin küresel çapta genişletileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu teknolojinin Facebook'ta da yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, yılın ilerleyen dönemlerinde Threads'te de benzer bir sistemin küresel çapta kullanıma sunulacağı kaydedildi.

Meta'nın platformlarındaki gençlerin ve 13 yaşın altındaki çocukların tespitini güçlendirmek amacıyla 52 başsavcıyla anlaşma yaptığına işaret edilen açıklamada, genişlemenin anlaşma kapsamındaki taahhütlere dayandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Genç Hesabı" korumalarının genç kullanıcılarla kimlerin iletişim kurabileceğini, genç kullanıcıların görebileceği içerikleri ve platformlarda geçirebilecekleri süreyi otomatik olarak sınırlandırdığı ifade edildi.

Meta'nın açıklamasında, sektördeki diğer paydaşlar TikTok ve YouTube'a da gençleri güvende tutmak adına aynı uygulamaları benimsemeleri çağrısında bulunuldu.

Meta, genç kullanıcıların güvenliğine yönelik önlemler almayı taahhüt etmişti

Aralarında California, New York ve Colorado'nun da bulunduğu çok sayıda ABD eyaleti, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya karşı "çocukların ruh sağlığına zarar verdiği" suçlamasıyla Ekim 2023'te dava açmıştı.

Bu yıl ağustos ayında görülmeye başlanan davada Meta, eyaletlerle uzlaşmaya gitmiş ve ABD'deki 52 başsavcıyla bir anlaşmaya imza atmıştı.

Anlaşma kapsamında sosyal medya platformlarında genç kullanıcıların güvenliğine yönelik önlemler almayı taahhüt eden Meta, eyaletlere gençlerin çevrim içi güvenliğine yönelik girişimleri finanse etmek için kullanılabilecek yaklaşık 18 milyar dolarlık bir ödeme yapmayı da kabul etmişti.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiInstagramFacebookThreadsEkonomiGüncelSon Dakika

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